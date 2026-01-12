Автомати Калашникова та гранатомети: поліція ліквідувала великий міжрегіональний канал збуту зброї (фото)

У злочинного угрупування вилучили величезний арсенал зброї

Оперативники кримінальної поліції спільно зі Службою безпеки України ліквідували міжрегіональний канал збуту нелегальної зброї та боєприпасів. Було затримано шість учасників злочинного угрупування.

Про це повідомив заступник Голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов. В результаті операції, зокрема вилучено автомати Калашникова та гранатомети.

За даними слідства, незаконний бізнес організував житель Київщини, який тривалий час вів подвійне життя — навіть найближче оточення не знало про його протиправну діяльність.

Під прикриттям фігурант облаштував підпільну зброярню, де переробляв макети у повноцінну бойову зброю та продавав її по всій Україні. Окрім саморобних зразків, він торгував і справжньою вогнепальною зброєю, походження якої наразі встановлює слідство. Організатора та п’ятьох його спільників затримано.

Правоохоронці вилучили 85 одиниць вогнепальної зброї, зокрема автомати Калашникова та пістолети-кулемети, підствольні гранатомети, 36 гранат, тисячі набоїв, тротил і детонатори. Зброю, яку зловмисники вже встигли реалізувати приблизно на пів мільйона гривень, вдалося вилучити до того, як вона потрапила до кримінального середовища — нині це речові докази у провадженні.

У Нацполіції наголошують, що нелегальний обіг зброї становить як миттєву, так і довготривалу суспільну небезпеку. Лише протягом 2025 року підрозділи Національної поліції України попередили майже тисячу фактів незаконного продажу зброї, і у 2026 році цю оперативну роботу буде продовжено.

Затримання

Обшук

Зброя

Штурм силовиків

Гранати

Нагадаємо, щодня Нацполіція повідомляє до 13 підозр за незаконний обіг зброї. Водночас понад 14,5 тисяч громадян добровільно задекларували більше ніж 16 тисяч одиниць вогнепальної зброї – від автоматів до гладкоствольних рушниць.