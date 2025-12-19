Українця спіймали мисливці за головами в ЄС — його злочин гідний блокбастера

Засуджений за викрадення людини чоловік навіть не зрозумів, як був схоплений польськими правоохоронцями

Польські "мисливці за головами" з Департаменту пошуку та ідентифікації поліції заарештували 32-річного громадянина України в місті Катовіце. Він тікав від правосуддя за викрадення, пограбування та шантаж молодої жінки.

Українець професійно переховувався і під час арешту не чинив опору. Про це повідомляє офіційний сайт польської поліції.

Зазначається, що 32-річного громадянина України тогоріч засудили до 4,5 років позбавлення волі за змову, викрадення та утримання жінки в заручниках у 2019 році. Використовуючи агресивного собаку, він змусив жертву сісти до свого автомобіля на заправці в місті Пщина, а його спільники викрали автомобіль жінки.

Затриманий українець з поліцейськими. Фото Рolicja.pl

"Чоловіки застосовували фізичну силу до жертви. Метою викрадачів було змусити жінку передати право власності на її підприємства та інше коштовне майно", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці уточнили, що жінка скористалася моментом неуважності своїх викрадачів і їй вдалося втекти під час транспортування. Підозрюваними у справі були четверо чоловіків та 23-річна жінка.

"Усім п'ятьом було висунуте звинувачення у викраденні та утриманні жінки в заручниках. Чотирьом чоловікам також було оголошено звинувачення у збройному пограбуванні", — наголосили в поліції.

Уточнюється, що одним з обвинувачених був 32-річний громадянин України, вирішив втекти від правосуддя. У грудні 2024 року на чоловіка був виданий ордер на арешт.

Польські поліцейські Фото ілюстративне

"Чоловік вжив усіх запобіжних заходів, але досвід сілезьких мисливців за головами дозволили їм визначити місце його сховку. На початку грудня чоловіка було заарештовано у Нижньосілезькому воєводстві. Під час арешту він не чинив опору та був явно здивований тим, що поліція встановила його місцеперебування. Тепер він відбуватиме покарання у в'язниці", — додали польські правоохоронці.

Польські поліцейські. Фото Polske radio

