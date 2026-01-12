Автоматы Калашникова и гранатометы: полиция ликвидировала обширный межрегиональный канал сбыта оружия (фото)

У преступной группировки изъяли огромный арсенал оружия

Оперативники криминальной полиции совместно со Службой безопасности Украины ликвидировали межрегиональный канал сбыта нелегального оружия и боеприпасов. Были задержаны шесть участников преступной группировки.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции Андрей Небытов. В результате операции изъяты автоматы Калашникова и гранатометы.

По данным следствия, незаконный бизнес организовал житель Киевщины, который долгое время вел двойную жизнь — даже ближайшее окружение не знало о его противоправной деятельности.

Под прикрытием фигурант обустроил подпольную оружейную, где перерабатывал макеты в полноценное боевое оружие и продавал его по всей Украине. Кроме самодельных экземпляров, он торговал и настоящим огнестрельным оружием, происхождение которого устанавливает следствие. Организатор и пять его сообщников задержаны.

Правоохранители изъяли 85 единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты-пулеметы, подствольные гранатометы, 36 гранат, тысячи патронов, тротил и детонаторы. Оружие, которое злоумышленники уже успели реализовать примерно на полмиллиона гривен, удалось изъять до того, как оно попало в криминальную среду — это вещественные доказательства по производству.

В Нацполиции подчеркивают, что нелегальное обращение оружия представляет как мгновенную, так и долговременную общественную опасность. Только в течение 2025 года подразделения Национальной полиции Украины предупредили почти тысячу фактов незаконной продажи оружия, и в 2026 году эта оперативная работа будет продолжена.

Задержание

Обыск

Оружие

Штурм силовиков

Гранаты

Напомним, ежедневно Нацполиция сообщает до 13 подозрений за незаконное обращение оружия. В то же время более 14,5 тысячи граждан добровольно задекларировали более 16 тысяч единиц огнестрельного оружия – от автоматов до гладкоствольных ружей.