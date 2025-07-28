Схвалювала гареми і думала про самогубство: як виглядає дружина турецького президента Ердогана і що про неї відомо

Перша леді Туреччини подарувала чоловікові 4 дітей

Реджеп Ердоган — президент Туреччини, яка відкрита для чергових переговорів між лідерами воюючих країн в якості "третьої сторони", перебуває у шлюбі майже півстоліття — 47 років тому він узяв за дружину Еміне Гюльбаран.

Перша леді народилася 21 лютого 1955 року (зараз їй 70 років) у стамбульському районі Ускюдар, у сім’ї з арабським корінням. Вона була п’ятою та наймолодшою в сім’ї дитиною, навчалася у вечірній школі мистецтв "Акшам" імені Мідхат-паші, але так і не закінчила її.

У молодості Еміне була активною учасницею "Асоціації жінок-ідеалісток", де й зустріла свого майбутнього чоловіка. Їй тоді було 22 роки. 1978 року вони одружилися і разом виховали чотирьох дітей: двох синів — Ахмета Бурака (46 років) та Білала (44 роки), а також двох доньок — Есру (41 рік) та Сюмейє (39 років).

Еміне та Реджеп Ердоган у молодості

Родина Реджепа Ердогана. Фото: соцмережі

Як перша леді Туреччини, дружина Ердогана активно підтримує благодійні та соціальні ініціативи, та приділяє особливу увагу правам жінок та освіті дітей. Однак у 2016 році Еміне позитивно відгукнулася про жіночі гареми — як приклад для молодих жінок. Вона заявила, що під час Османської імперії вони були своєрідними освітніми установами, де молоді дівчата проходили важливий життєвий досвід, апелюючи тим, що вони здобували там гідну освіту і добре їли. У соцмережах турки різко засудили подібні висловлювання дружини Ердогана.

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Думки про самогубство

Відразу після знайомства з Еміне її свекруха стурбувалася тим, що майбутня невістка ховала волосся хусткою, але не була повністю покрита як це заведено за мусульманськими традиціями. За спогадами жінки, хустку вона одягла у 15 років лише за наполяганням братів, і настільки її ненавиділа, що навіть думала покінчити з життям.

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Багато жити не заборониш

2019 року перша леді Туреччини опинилася в центрі скандалу через сумку Hermès Birkin за $50 тисяч — еквівалент 144 мінімальних зарплат у країні. Після висвітлення цієї теми журналістом Ендером Імреком його звинуватили в тому, що він не згадав дружину президента в позитивному ключі, а доступ до низки турецьких сайтів, що опублікували фото з сумкою, було заблоковано. Ситуація викликала суперечки щодо свободи слова в Туреччині. А 2005 року Ердоган повернула намисто за $30 тисяч, подароване їй у Москві російським бізнесменом. Це сталося після громадського резонансу.

Еміне з Папою Римським Левом. Фото: Getty Images

Не сподобалася музика?

У цьому липні антимонопольна рада Туреччини розпочала розслідування щодо Spotify через плейлісти, які нібито ображають Еміне Ердоган. Йдеться про плейлісти з назвами на кшталт "Гаряча дівчина Еміне Ердоган", "Пісні, які слухала Еміне Ердоган, коли зламався її золотий кран" та "Треки для прибирання палацу", які іронічно обіграють образ першої леді Туреччини. Заступник культури та туризму країни зазначив, що вони мають "підступний і провокаційний" характер і кривдить чи не все турецьке суспільство.

Нагадаємо, що у суботу, 26 липня, відзначав свій день народження головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Ми писали, як виглядав у молодості воєначальник та його будинок у Росії.