У квартирах є техніка, яка пожирає світло, як пів сотні холодильників: як зменшити її апетити

Навіть у режимі очікування деяка техніка може споживати багато світла

Працююча електродуховка є справжнім "пожирачем" електроенергії, що призводить до великих рахунків за комуналку. Ця техніка "мотає" більше, ніж десятки холодильників одночасно.

Про це пише РадіоТрек. Як зазначається в матеріалі, більшість духовок витрачають від 2000 до 5000 Вт, що за місяць може становити 40-90 кВт·год тоді як звичайний холодильник споживає 300-800 Вт і працює з меншою інтенсивністю. Різниця пояснюється тим, що духовка повинна добиватися та підтримувати високу температуру для приготування страв.

Таким чином виходить, що одна працююча духовка пожирає електроенергію, як 65 холодильників. Ба більше, деякі моделі продовжують споживати електроенергію навіть у режимі очікування через годинник або дисплей. У такому режимі електрична духовка може з’їдати ще 224 кВт·год.

Скільки виходить по грошам:

Електродуховка при споживанні 40-90 кВт·год на місяць може обійтися вам приблизно 170-400 гривень або 2-4,5 тисяч гривень на рік.

Як зменшити "апетити" духовки:

Розігрівати духовку один раз та готувати кілька страв одночасно.

Вимкніть духовку за кілька хвилин до закінчення приготування, використовуючи залишкове тепло.

Не відчиняти дверцята занадто часто.

Якщо духовка споживає енергію в режимі очікування, відключайте її від мережі після використання.

