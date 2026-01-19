В квартирах есть техника, которая пожирает свет, как полсотни холодильников: как сбавить её аппетиты
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Даже в режиме ожидания некоторая техника может потреблять много света
Работающая электродуховка является настоящим "пожирателем" электроэнергии, который приводит к большим счетам за коммуналку. Эта техника "мотает" больше, чем десятки холодильников одновременно.
Об этом пишет РадиоТрек. Как указывается в материале, большинство духовок тратят от 2000 до 5000 Вт, что за месяц может составить 40–90 кВтч, тогда как обычный холодильник потребляет 300–800 Вт и работает с меньшей интенсивностью. Разница объясняется тем, что духовка должна добиваться и поддерживать высокую температуру для приготовления блюд.
Таким образом выходит, что одна работающая духовка пожирает электроэнергию, как 65 холодильников. Более того, некоторые модели продолжают потреблять электроэнергию даже в режиме ожидания из-за часов или дисплея. В таком режиме электрическая духовка может съедать еще 224 кВтч в год.
Сколько выходит по деньгам:
Электродуховка при потреблении 40–90 кВтч в месяц может обойтись вам примерно в 170-400 гривен или 2-4,5 тысяч гривен в год.
Как сбавить "аппетиты" духовки:
- Разогревать духовку один раз и готовить несколько блюд одновременно.
- Выключайте духовку за несколько минут до окончания приготовления, используя остаточное тепло.
- Не открывать дверцу слишком часто.
- Если духовка потребляет энергию в режиме ожидания, отключайте ее от сети после использования.
Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт по энергетике дал печальный прогноз по свету для Киева.