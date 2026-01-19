У Мінцифрі пояснили, як працюватиме Державна система онлайн-моніторингу

У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, як працюватиме Державна система онлайн-моніторингу азартних ігор (ДСОМ), що забезпечить державі постійний контроль за легальним гральним ринком у режимі реального часу.

Система впроваджуватиметься поетапно. На першому етапі ДСОМ фіксуватиме базові фінансові операції на гральному ринку. Зокрема, отримуватиме інформацію про прийняття ставок, фактичні виплати виграшів, повернення коштів гравцям і поповнення ігрових балансів.

Це дозволить державі бачити реальну картину роботи легального ринку не зі звітів за минулі періоди, а в режимі реального часу, та створить основу для прозорого обліку податкових надходжень.

Другий етап впровадження Системи запланований на 2026 рік. На цьому етапі функціонал ДСОМ буде розширено і зосереджено на контролі ігрових процесів та захисті прав гравців. Система забезпечуватиме контроль результатів кожної гри, параметрів роботи гральних автоматів, зокрема відсотка виграшу, операцій з ігровими замінниками гривні, дотримання встановлених лімітів гри, а також коректності нарахування виграшів. Персональні дані гравців у Системі фіксуватися не будуть.

У Мінцифрі наголошують, що поетапне впровадження ДСОМ дозволяє спочатку вибудувати фінансове ядро системи, а згодом розширити її можливості для посилення захисту прав гравців і добросовісної роботи ринку.

Олександр Когут, президент Асоціації українських операторів грального бізнесу

"Запуск ДСОМ — це велика історія про вихід індустрії на прозорість, це історія про реальний внесок сфери гемблінгу в економіку країни. Подивіться сьогодні на динаміку податкових відрахувань гральної галузі! Ви здивуєтесь! В 2021 році галузь сплатила — 0,24 млрд грн податків, в 2022 році — 0,72 млрд грн, в 2023 році —10,4 млрд грн, в 2024 році — 17,1 млрд грн, в 2025 році — 17,4 млрд грн. І це — рекорд і це свідчить що індустрія вже вийшла з тіні і платить величезні податки. Ми, доречі, беремо в нашу Асоціацію тільки тих, хто чесно платить податки, хто веде бізнес в білу та поводиться етично по відношенню до споживачів. Реформа сфери азартних ігор тільки почалась, цей маховик швидко розкручується. Прозорість та нове сприйняття галузі, розуміння її нової ролі в економіці, дасть більшу довіру суспільства до всієї індустрії"

Наталя Денікеєва, заступниця міністра цифрової трансформації України.

"ДСОМ встановлює єдині та прозорі правила контролю для всіх, хто працює в правовому полі, сплачує податки й бере на себе зобов'язання щодо відповідальної гри. Паралельно із цим в Україні продовжує існувати чорний гральний ринок – простір без правил, обмежень і будь-якого контролю з боку держави. Тому посилення цифрового контролю легального ринку не може відбуватися ізольовано. Воно має йти паралельно із системною та жорсткою боротьбою з нелегальними організаторами азартних ігор. Лише цей баланс дає змогу досягти головної мети реформи – прозорого, передбачуваного й відповідального грального ринку".