В Минцифре объяснили, как будет работать Государственная система онлайн-мониторинга

В Министерстве цифровой трансформации объяснили, как будет работать Государственная система онлайн-мониторинга азартных игр (ГСОМ), что обеспечит государству постоянный контроль за легальным игровым рынком в режиме реального времени.

Система будет внедряться поэтапно. На первом этапе ГСОМ будет фиксировать базовые финансовые операции на игорном рынке. В частности, будет получать информацию о принятии ставок, фактических выплатах выигрышей, возврате средств игрокам и пополнении игровых балансов.

Это позволит государству видеть реальную картину работы легального рынка не из отчетов за прошлые периоды, а в режиме реального времени и создаст основу для прозрачного учета налоговых поступлений.

Второй этап внедрения системы запланирован на 2026 год. На этом этапе функционал ГСОМ будет расширен и сосредоточен на контроле игровых процессов и защите прав игроков. Система будет обеспечивать контроль результатов каждой игры, параметров работы игровых автоматов, в частности, процента выигрыша, операций с игровыми заменителями гривны, соблюдение установленных лимитов игры, а также корректности начисления выигрышей. Персональные данные игроков в системе фиксироваться не будут.

В Минцифре отмечают, что поэтапное внедрение ГСОМ позволяет сначала выстроить финансовое ядро системы, а затем расширить ее возможности для усиления защиты прав игроков и добросовестной работы рынка.

Александр Когут, президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса

"Запуск ГСОМ — это большая история о выходе индустрии на прозрачность, это история о реальном вкладе сферы гемблинга в экономику страны. Посмотрите сегодня на динамику налоговых отчислений игровой отрасли! Вы удивитесь! В 2021 году отрасль уплатила — 0,24 млрд грн налогов, в 2022 — —10,4 млрд грн, в 2024 году — 17,1 млрд грн, в 2025 году — 17,4 млрд грн. И это — рекорд и это свидетельствует что индустрия уже вышла из тени и платит огромные налоги. Мы, кстати, берем в нашу Ассоциацию только тех, кто честно платит налоги, кто ведет бизнес в белую и ведет себя нравственно по отношению к потребителям. Реформа сферы азартных игр только началась, этот маховик быстро раскручивается. Прозрачность и новое восприятие отрасли, понимание ее новой роли в экономике даст большее доверие общества ко всей индустрии"

Наталья Деникеева, заместитель министра цифровой трансформации Украины.

"ГСОМ устанавливает единые и прозрачные правила контроля для всех, кто работает в правовом поле, платит налоги и берет на себя обязательства по ответственной игре. Параллельно с этим в Украине продолжает существовать черный игровой рынок — пространство без правил, ограничений и любого контроля со стороны государства. Поэтому усиление цифрового контроля легального рынка не может происходить изолированно. Оно должно идти параллельно системной и жесткой борьбе с нелегальными организаторами азартных игр. Только этот баланс позволяет достичь главной цели реформы – прозрачного, предполагаемого и ответственного игорного рынка".