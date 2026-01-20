Кінець морозів близько: коли в Україну прийде потепління, синоптик назвав дати

Можливе погіршення видимості та додаткові ризики на дорогах

Вже за кілька днів в Україну прийде довгоочікуване потепління. Морози почнуть поступово слабшати та до кінця січня повністю відступлять. Однак потепління принесе із собою опади.

Що потрібно знати:

Спочатку пройде сніг, потім у багатьох регіонах — дощ та мряка

На дорогах збережеться і може посилитися ожеледь

Першими тепло відчують південні та західні регіони

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. Він зазначив, що холодна погода тримається в Україні вже понад тиждень. Найсильніші морози — на півночі та заході країни: вночі температура місцями опускається до -21...-25 °C. Причина — потужний холодний антициклон, який прийшов із Азії та приніс арктичне повітря.

За його прогнозом, вже з 24–25 січня в Україну прийде потепління. Тепле повітря надходитиме з півдня — з Туреччини, Балкан та Середземномор’я. Спочатку тепліше стане на півдні та заході, потім по всій країні. Вже в останні дні січня морози зовсім уйдуть.

Синоптик каже, що потепління принесе із собою опади — спочатку це буде сніг, а приблизно з 26 по 28 січня у багатьох регіонах він перейде у дощ та мряку. Можливі густі тумани, оскільки тепле повітря рухатиметься над засніженою землею. При цьому на дорогах може посилитися ожеледиця. А у східних регіонах можливий поривчастий південний вітер.

Прогноз на найближчі дні:

21-23 січня включно – міцні морози ще збережуться. Вдень −2…−10 °C, на півдні та в Карпатах — близько 0 °C. Вночі — захід, північ, північний схід — -15 ... -22 ° C, інші регіони — -8 ... -14 ° C.

включно – міцні морози ще збережуться. Вдень −2…−10 °C, на півдні та в Карпатах — близько 0 °C. Вночі — захід, північ, північний схід — -15 ... -22 ° C, інші регіони — -8 ... -14 ° C. 24 і 25 січня — на півночі та північному сході вночі ще -13 ... -19 °C. В решті регіонів стане тепліше на 7–12 градусів.

— на півночі та північному сході вночі ще -13 ... -19 °C. В решті регіонів стане тепліше на 7–12 градусів. З 26 січня до кінця місяця — вдень — від -3 до +5 °C, на півдні місцями до +6…+9 °C. Вночі — від -5 до +5 °C.

Кібальчич зазначив, що холодна і в основному сонячна погода поступово зміниться на більш теплу, хмарну та вологу, а атмосферний тиск падатиме.

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли чекати на потепління в Києві. Місто пройде шлях від стабільних мінусів до температур, близьких до нуля.