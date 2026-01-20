Конец морозов близко: когда в Украину придет потепление, синоптик назвал даты
Возможно ухудшение видимости и дополнительные риски на дорогах
Уже через несколько дней в Украину придет долгожданное потепление. Морозы начнут постепенно ослабевать и к концу января полностью отступят. Однако потепление принесет с собой осадки.
Что нужно знать:
- Сначала пройдёт снег, затем во многих регионах — дождь и морось
- На дорогах сохранится и может усилиться гололёд
- Первыми тепло почувствуют южные и западные регионы
Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. Он отметил, что холодная погода держится в Украине уже больше недели. Самые сильные морозы — на севере и западе страны: ночью температура местами опускается до −21…−25 °C. Причина — мощный холодный антициклон, который пришёл из Азии и принёс арктический воздух.
Согласно его прогнозу, уже с 24–25 января в Украину придёт потепление. Тёплый воздух будет поступать с юга — из Турции, Балкан и Средиземноморья. Сначала теплее станет на юге и западе, затем — по всей стране. Уже к последним числам января морозы вовсе уйдут.
Синоптик говорит, что потепление принесет с собой осадки — сначала это будет снег, а примерно с 26 по 28 января во многих регионах он перейдёт в дождь и морось. Возможны густые туманы, так как тёплый воздух будет двигаться над заснеженной землёй. При этом, на дорогах может усилиться гололед. А в восточных регионах возможен порывистый южный ветер.
Прогноз на ближайшие дни:
- 21-23 января включительно — крепкие морозы ещё сохранятся. Днём: −2…−10 °C, на юге и в Карпатах — около 0 °C. Ночью — запад, север, северо-восток — −15…−22 °C, остальные регионы — −8…−14 °C.
- 24 и 25 января — на севере и северо-востоке ночью ещё −13…−19 °C. В остальных регионах станет теплее на 7–12 градусов.
- С 26 января и до конца месяца — днём — от −3 до +5 °C, на юге местами до +6…+9 °C. Ночью — от −5 до +5 °C.
Кибальчич отметил, что холодная и в основном солнечная погода постепенно сменится на более тёплую, облачную и влажную, а атмосферное давление будет падать.
