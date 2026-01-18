"Їдемо в Конча-Заспу!" Киянам, що сидять без опалення, порадили виїздити - ті не забарилися з відповіддю

Жителі столиці можуть зіштовхнутись з тривалим відновленням систем теплопостачання в будинках

Жителям Києва, у будинках яких немає опалення вже понад 7 днів, варто залишити свої помешкання та пошукати інше місце для проживання. Оскільки найближчим часом повернути тепло в їх оселі може бути непросто.

У столиці налічується близько ста житлових будинків, у яких вже понад тиждень не можуть відновити теплопостачання. Про це на каналі члена комітету ВРУ з питань енергетики Андрія Жупанина розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Якщо за такий проміжок часу повернути опалення не вдалося, то цього може не вийти й у найближчому майбутньому", — сказав есксперт.

Олександр Харченко. Фото Медіацентр Україна

За його словами, у кожному з таких будинків причини аварій можуть бути різними. Проте на період ремонтних робіт, мешканцям варто виїхати, оскільки "реальною загрозою" є ймовірність невиконання ремонтних робіт у стислі терміни.

"Я радив би шукати, куди тимчасово переселитися", — заявив він.

Слова Харченка викликали бурхіливу реакцію в одній із соцмереж. Люди стали питати, куди саме та за які кошти вони мають виїхати.

"Шкода це чудове середньоєвропейське місто!!!(((";

"За що і куди?";

"Нічого страшного просто треба ще потерпіти, українці взагалі якщо знадобляться зможуть без світла та води два-три роки сидіти", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Також люди висловлювали думки щодо того, щоб покинути Україну. Але через воєнний стан це неможливо, тож люди вирішили, що треба "їхати" до Конча Заспи.

"Варто взагалі з України виїжджати";

"Та шо ви панікуєте? Ми скоро переможемо!";

"Виїжджайте до Конча Заспи", — пишуть в коментарях.

Люди в коментарях відповіли ескперту нерозумінням

"Спс за пораду поїду закордон, хоча зачекайте…";

"Їхати треба в Конча Заспу там все є, і будинки куплені за ніші податки))";

"Директор Центру Харченко! Давайте адресою, ми виїжджаємо із Києва до вас!", — пишуть користувачі.

Люди в коментарях висловлювали певне обурення через слова ескперта

Раніше "Телеграф" розповідав, що мер столиці Віталій Кличко закликав жителів покинути місто та переїхати деінде.