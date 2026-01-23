Війна в Україні закінчиться до лютого? Які ставки роблять і скільки можна заробити

За останній місяць прогнози стали песимістичнішими

На популярній платформі Polymarket, де користувачі по всьому світу можуть робити ставки на події та заробляти гроші, оцінюють ймовірність припинення вогню між Росією та Україною до 31 січня 2026 року. На початку року шанси, на думку учасників, суттєво впали.

Що потрібно знати:

У листопаді 2025 року прогноз був помітно вищим, ніж зараз — приблизно 19,5%

Загальна сума ставок на цю подію вже перевищила 20 мільйонів

Виграш може принести майже 36 тисяч доларів

За даними сайту, станом на 23 січня, ймовірність припинення вогню до кінця місяця оцінюється лише у 3%. Зазначимо, що позитивніший прогноз залишався в листопаді 2025 року — 19,5%.

Ставки на припинення вогню в Україні до 31 січня Скріншот: Polymarket

Інтерес до прогнозу залишається високим — загальна сума ставок на цю подію вже перевищила 20 мільйонів доларів.

Скріншот торгів на платформі показує, що навіть при вкладенні 1 тисячі доларів потенційний виграш може сягати майже 36 тисяч доларів. Але водночас така висока прибутковість пов’язана з вкрай низькою ймовірністю позитивного результату.

Якщо користувач ставить, наприклад, $1 000 на варіант "Ні", він фактично купує контракт майже за повною ціною. У такому разі потенційний виграш складе приблизно $1023. Чистий прибуток — 23 долари. Прибутковість буде невелика, адже ймовірність такого результату вважається дуже високою.

Що таке Polymarket?

Дані з Polymarket – це не прогнози експертів чи аналітиків, а реальні ставки. Люди ставлять власні гроші на ймовірність тих чи інших подій, орієнтуючись на поточні новини, політичну ситуацію та власні переконання.

Однак такі маркети не завжди відображають реальність. Найбільший ринок на платформі зараз саме про Україну, що підкреслює значний інтерес до її майбутнього та важливість цієї теми на міжнародній арені.

