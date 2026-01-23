Война в Украине закончится до февраля? Какие ставки делают и сколько можно заработать

За последний месяц прогнозы стали более пессимистичны

На популярной платформе Polymarket, где пользователи по всему миру могут делать ставки на или иные события и зарабатывать деньги, оценивают вероятность прекращения огня между Россией и Украиной до 31 января 2026 года. В начале года шансы, по мнению участников, существенно упали.

Что нужно знать:

В ноябре 2025 года прогноз был заметно выше, чем сейчас — примерно 19,5%

Общая сумма ставок по этому событию уже превысила 20 миллионов

Выигрыш может принести почти 36 тысяч долларов

Согласно данным сайта, по состоянию на 23 января, вероятность прекращения огня до конца месяца оценивается лишь в 3%. Отметим, что более позитивный прогноз оставался в ноябре 2025 года — 19,5%.

Ставки на прекращение огня в Украине до 31 января. Скриншот: Polymarket

Интерес к прогнозу остается высоким — общая сумма ставок по этому событию уже превысила 20 миллионов долларов.

Скриншот торгов на платформе показывает, что даже при вложении 1 тысячи долларов потенциальный выигрыш может доходить почти до 36 тысяч долларов. Но в то же время столь высокая доходность связана с крайне низкой вероятностью положительного исхода.

Если пользователь ставит, например, $1 000 на вариант "Нет", он фактически покупает контракт почти по полной цене. В таком случае потенциальный выигрыш составит примерно $1 023. Чистая прибыль — 23 доллара. Доходность будет небольшая, ведь вероятность такого исхода считается очень высокой.

Что такое Polymarket?

Данные из Polymarket – это не прогнозы экспертов или аналитиков, а реальные ставки. Люди ставят собственные деньги на вероятность тех или иных событий, ориентируясь на текущие новости, политическую ситуацию и собственные убеждения.

Однако такие маркеты не всегда отражают реальность. Крупнейший рынок на платформе сейчас именно об Украине, что подчеркивает значительный интерес к ее будущему и важность этой темы на международной арене.

