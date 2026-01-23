Война в Украине закончится до февраля? Какие ставки делают и сколько можно заработать
За последний месяц прогнозы стали более пессимистичны
На популярной платформе Polymarket, где пользователи по всему миру могут делать ставки на или иные события и зарабатывать деньги, оценивают вероятность прекращения огня между Россией и Украиной до 31 января 2026 года. В начале года шансы, по мнению участников, существенно упали.
Что нужно знать:
- В ноябре 2025 года прогноз был заметно выше, чем сейчас — примерно 19,5%
- Общая сумма ставок по этому событию уже превысила 20 миллионов
- Выигрыш может принести почти 36 тысяч долларов
Согласно данным сайта, по состоянию на 23 января, вероятность прекращения огня до конца месяца оценивается лишь в 3%. Отметим, что более позитивный прогноз оставался в ноябре 2025 года — 19,5%.
Интерес к прогнозу остается высоким — общая сумма ставок по этому событию уже превысила 20 миллионов долларов.
Скриншот торгов на платформе показывает, что даже при вложении 1 тысячи долларов потенциальный выигрыш может доходить почти до 36 тысяч долларов. Но в то же время столь высокая доходность связана с крайне низкой вероятностью положительного исхода.
Если пользователь ставит, например, $1 000 на вариант "Нет", он фактически покупает контракт почти по полной цене. В таком случае потенциальный выигрыш составит примерно $1 023. Чистая прибыль — 23 доллара. Доходность будет небольшая, ведь вероятность такого исхода считается очень высокой.
Что такое Polymarket?
Данные из Polymarket – это не прогнозы экспертов или аналитиков, а реальные ставки. Люди ставят собственные деньги на вероятность тех или иных событий, ориентируясь на текущие новости, политическую ситуацию и собственные убеждения.
Однако такие маркеты не всегда отражают реальность. Крупнейший рынок на платформе сейчас именно об Украине, что подчеркивает значительный интерес к ее будущему и важность этой темы на международной арене.
