Відключень стало більше. Графіки для всіх областей на 25 січня
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у неділю, 25 січня, протягом усього дня в країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ та Київська область
Діють екстрені відключення. Енергетики працюють без перерв 24/7, щоб забезпечити киян світлом з орієнтовною періодичністю: близько 3 годин зі світлом та 10 годин без. Однак ситуація не рівномірна і може змінюватись протягом дня. Дати точний графік поки що неможливо.
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Запорізька область
Кіровоградська область
Миколаївська область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Волинська область
Вінницька область
Львівська область
Івано-Франківська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Рівненська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Одеська область
Раніше "Телеграф" розповідав, чому під час відключень в українців не зменшились рахунки за світло. Як зазначив Сергій Коваленко, генеральний директор компанії "YASNO", на це є кілька причин.