Відключень стало більше. Графіки для всіх областей на 25 січня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у неділю, 25 січня, протягом усього дня в країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ та Київська область

Діють екстрені відключення. Енергетики працюють без перерв 24/7, щоб забезпечити киян світлом з орієнтовною періодичністю: близько 3 годин зі світлом та 10 годин без. Однак ситуація не рівномірна і може змінюватись протягом дня. Дати точний графік поки що неможливо.

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 25 січня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 25 січня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 25 січня

Запорізька область

Графіки відключень у Запорізькій області 25 січня

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 25 січня

Миколаївська область

Графіки відключень у Миколаївській області 25 січня

Черкаська область

Графіки відключень у Черкаській області 25 січня

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 25 січня

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 25 січня

Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 25 січня

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 25 січня

Львівська область

Графіки відключень у Львівській області 25 січня

Івано-Франківська область

Графіки відключень в Івано-Франківській області 25 січня

Тернопільська область

Графіки відключень в Тернопільській області 25 січня

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 25 січня

Рівненська область

Графіки відключень в Рівненські області 25 січня

Закарпатська область

Графіки відключень у Закарпатській області 25 січня

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 25 січня

Одеська область

Графіки відключень в Одеській області 25 січня

