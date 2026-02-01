Дніпро накриють температурні гойдалки: від лютих -14 до неочікуваного "плюса" за лічені дні

Антициклон несе міцні морози, але ненадовго

Дніпрянам у тиждень з 2 по 8 лютого слід чекати на температурні гойдалки. На старті морози до -11 градусів, у середині тижня поступове послаблення холоду, а наприкінці — навіть плюсова температура, після чого зима знову нагадає про себе.

Що варто знати

Лютий розпочнеться у Дніпрі з суворих морозів до -11°C

Починаючи з середи, пік холоду пройде, а денна температура почне впевнено зростати

У суботу очікується відлига до +1 °C з можливими опадами, після чого в неділю знову повернуться легкі морози

Яка буде погода у Дніпрі з 2 по 8 лютого

За даними ventusky, у понеділок, 2 лютого, буде все ще холодно. Вночі та вдень температура коливатиметься близько -10…-11 °C під впливом арктичного антициклону. Повітря буде сухим, без значних опадів, але морози відчутні.

Погода у Дніпрі на 2 лютого. Фото: ventusky

У вівторок, 3 лютого, прогноз майже ідентичний понеділку. Температурні показники дещо слабші, але мороз ще не відступатиме.

Погода у Дніпрі на 3 лютого. Фото: ventusky

4 лютого, в середу, мороз дещо послабшає. Вночі слід чекати до -14°C, але вдень близько -8°C. Це перші натяки на те, що хвиля холоду зменшується.

Погода у Дніпрі на 4 лютого. Фото: ventusky

У четвер, 5 лютого, мороз буде ще меншим — близько -6 °C. Проте відчуття холоду вже не буде таким гострим. Вже 6 лютого можна чекати на натяки на теплішу зиму. Денна температура коливатиметься в межах -3°C. Нічні показники теж будуть значно м'якшими.

Погода у Дніпрі на 6 лютого. Фото: ventusky

У суботу, 7 лютого, на дніпрян чекає плюсова температура. Температура підніметься до +1°C, а це означає, що можливі опади у вигляді снігу чи дощу.

Погода у Дніпрі на 7 лютого. Фото: ventusky

8 лютого, у неділю, зима знову нагадає про себе, але вже м'яко. Мороз не буде агресивним — коливатиметься в межах -3°C.

Погода у Дніпрі на 8 лютого. Фото: ventusky

