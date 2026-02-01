Дніпро накриють температурні гойдалки: від лютих -14 до неочікуваного "плюса" за лічені дні
-
-
Антициклон несе міцні морози, але ненадовго
Дніпрянам у тиждень з 2 по 8 лютого слід чекати на температурні гойдалки. На старті морози до -11 градусів, у середині тижня поступове послаблення холоду, а наприкінці — навіть плюсова температура, після чого зима знову нагадає про себе.
Що варто знати
- Лютий розпочнеться у Дніпрі з суворих морозів до -11°C
- Починаючи з середи, пік холоду пройде, а денна температура почне впевнено зростати
- У суботу очікується відлига до +1 °C з можливими опадами, після чого в неділю знову повернуться легкі морози
Яка буде погода у Дніпрі з 2 по 8 лютого
За даними ventusky, у понеділок, 2 лютого, буде все ще холодно. Вночі та вдень температура коливатиметься близько -10…-11 °C під впливом арктичного антициклону. Повітря буде сухим, без значних опадів, але морози відчутні.
У вівторок, 3 лютого, прогноз майже ідентичний понеділку. Температурні показники дещо слабші, але мороз ще не відступатиме.
4 лютого, в середу, мороз дещо послабшає. Вночі слід чекати до -14°C, але вдень близько -8°C. Це перші натяки на те, що хвиля холоду зменшується.
У четвер, 5 лютого, мороз буде ще меншим — близько -6 °C. Проте відчуття холоду вже не буде таким гострим. Вже 6 лютого можна чекати на натяки на теплішу зиму. Денна температура коливатиметься в межах -3°C. Нічні показники теж будуть значно м'якшими.
У суботу, 7 лютого, на дніпрян чекає плюсова температура. Температура підніметься до +1°C, а це означає, що можливі опади у вигляді снігу чи дощу.
8 лютого, у неділю, зима знову нагадає про себе, але вже м'яко. Мороз не буде агресивним — коливатиметься в межах -3°C.
