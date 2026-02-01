Днепр накроют температурные качели: от лютых -14 до неожиданного "плюса" за считанные дни

Антициклон несет крепкие морозы, но ненадолго

Днепрянам в неделю со 2 по 8 февраля следует ожидать температурных качелей. На старте морозы до -11 градусов, в середине недели постепенно ослабление холода, а в конце — даже плюсовая температура, после чего зима снова напомнит о себе.

Что следует знать

Февраль начнется в Днепре с сильных морозов до -11°C

Начиная со среды пик холода пройдет, а дневная температура начнет уверенно расти.

В субботу ожидается оттепель до +1 °C с возможными осадками, после чего в воскресенье снова вернутся легкие морозы.

Какая будет погода в Днепре со 2 по 8 февраля

По данным ventusky, в понедельник, 2 февраля, будет все еще холодно. Ночью и днем температура будет колебаться около -10…-11 °C под влиянием арктического антициклона. Воздух будет сухим, без осадков, но морозы ощутимы.

Погода в Днепре на 2 февраля. Фото: ventusky

Во вторник, 3 февраля, прогноз почти идентичен понедельнику. Температурные показатели несколько слабее, но мороз еще не будет отступать.

Погода в Днепре на 3 февраля. Фото: ventusky

4 февраля, в среду, мороз несколько ослабеет. Ночью следует ожидать до -14°C, но днем около -8°C. Это первые намеки на то, что волна холода уменьшается.

Погода в Днепре на 4 февраля. Фото: ventusky

В четверг, 5 февраля, мороз будет еще меньше — около -6 °C. Однако ощущение холода уже не будет столь острым. Уже 6 февраля можно ожидать намеков на более теплую зиму. Дневная температура колеблется до -3°C. Ночные показатели тоже будут гораздо мягче.

Погода в Днепре на 6 февраля. Фото: ventusky

В субботу, 7 февраля, днепрян ждет плюсовая температура. Температура поднимется до +1°C, а это означает, что возможны осадки в виде снега или дождя.

Погода в Днепре на 7 февраля. Фото: ventusky

8 февраля, в воскресенье, зима снова напомнит о себе, но уже мягко. Мороз не будет агрессивным – будет колебаться в пределах -3°C.

Погода в Днепре на 8 февраля. Фото: ventusky

