Дружина сектантського пастора Мунтяна має "огидну" колекцію годинників (фото)

Коштують такі аксесуари дуже недешево

Вікторія Мунтян — дружина скандально відомого пастора та засновника духовного центру "Відродження" Володимира Мунтяна. Вона як вірна соратниця бере участь у діяльності свого чоловіка, який сам проголосив себе "апостолом". А ще вона — любителька дорогих прикрас, зокрема розкішних брендових годинників.

Володимир та Вікторія Мунтян. Фото: https://www.facebook.com/victoriamuntian/

Однак, як зауважили користувачі соцмережі Threads, смаку на такі аксесуари вона не має. Так, на сторінці "cats_and_watches" опублікували фото та розбір брендів годинників Вікторії Мунтян.

Як заявляє автор, він знайшов "найогиднішу колекцію годинників у світі".

Її власниця – дружина сектантського пастора Мунтяна – Вікторія. Перший годинник — Hublot Big Bang Sugar Skull, в якому жахливо все: і Hublot, і золото, і 48 сапфірів, і якась вишивка черепа з квіточками — гидко дивитися. І ніби цього було мало, вона ще носить жлобський фешн-годинник від Versace. Звичайно, чого ще чекати від людей, які розводять віруючих на гроші, але я ніколи не думав, що можна мати такий поганий смак написав cats_and_watches.

Скріншот посту з Threads про Вікторію Мунтян

Варто зазначити, що годинник Вікторії від бренду Hublot коштує 16 460 євро (це понад 840 тисяч гривень), а годинник від Versace трохи скромніший і коштує всього 1 193 євро (це близько 60 тисяч гривень).

Вікторія Мунтян та її годинник. Фото: cats_and_watches

У коментарях до тредсу автора, користувачі висловили свою думку про Вікторію та її колекцію годинників:

Дивно, я думав вони з апостолом нічого дешевше за наутілус не носять.

Ну в його преосвященства є Ролекс, GP, та Уліси.

Якось все одно по-бідному.

Ну, однак, на автомобілі хороший смак. Майже щороку нові.

Якби за несмак давали Оскар, ця жінка була б у букмекерів явним фаворитом.

Ніколи б не подумала, що цей годинник коштує дорого, тому що виглядає просто максимально дешево та без смаку.

Помазання накрило і купила такий годинник.

Краще б купила собі пісочний годинник на шию, було б і то краще.

Коментарі про колекцію годинників Вікторії Мунтян

