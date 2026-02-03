Жена сектантского пастора Мунтяна имеет "отвратительную" коллекцию часов (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Стоят такие аксессуары очень недешево
Виктория Мунтян — жена скандально известного пастора и основателя духовного центра "Возрождение" Владимира Мунтяна. Она, как верная соратница, принимает участие в деятельности своего мужа, который сам провозгласил себя "апостолом". А еще она — любительница дорогих украшений, в частности роскошных брендовых часов.
Однако, как подметили пользователи соцсети Threads, вкуса на такие аксессуары у нее нет. Так, на странице "cats_and_watches" опубликовали фото и разбор брендов часов Виктории Мунтян.
Как заявляет автор, он нашел самую отвратительную коллекцию часов в мире.
Ее владелица – жена сектантского пастора Мунтяна – Виктория. Первые часы — Hublot Big Bang Sugar Skull, в которых ужасно все: и Hublot, и золото, и 48 сапфиров, и какая-то вышивка черепа с цветочками — противно смотреть. И как будто этого было мало, она еще носит жлобские фэшн-часы от Versace. Конечно, чего еще ждать от людей, разводящих верующих на деньги, но я никогда не думал, что можно иметь столь плохой вкус
Стоит отметить, что часы Виктории от бренда Hublot стоят 16 460 евро (это более 840 тысяч гривен), а часы от Versace немного скромнее и стоят всего 1 193 евро (это около 60 тысяч гривен).
В комментариях к тредсу автора, пользователи высказали свое мнение о Виктории и ее коллекции часов:
- Странно, я думал они с апостолом ничего дешевле наутилуса не носят.
- Ну в его преосвященства есть Ролекс, GP, и Улиссы.
- Как-то все равно по бедному.
- Ну, однако, на автомобили — хороший вкус. Почти каждый год новый.
- Если бы за безвкусицу давали Оскар, эта женщина была бы у букмекеров явным фаворитом.
- Никогда бы не подумала, что эти часы стоят дорого, потому что выглядят просто максимально дешево и безвкусно.
- Помазание накрыло и купила такие часы.
- Лучше бы купила себе песочные часы на шею, было бы и то лучше.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезды поразили образами на Грэмми-2026. Наряд-манекен, платье с пирсингом на сосках и не только.