Жена сектантского пастора Мунтяна имеет "отвратительную" коллекцию часов (фото)

Стоят такие аксессуары очень недешево

Виктория Мунтян — жена скандально известного пастора и основателя духовного центра "Возрождение" Владимира Мунтяна. Она, как верная соратница, принимает участие в деятельности своего мужа, который сам провозгласил себя "апостолом". А еще она — любительница дорогих украшений, в частности роскошных брендовых часов.

Владимир и Виктория Мунтян. Фото: https://www.facebook.com/victoriamuntian/

Однако, как подметили пользователи соцсети Threads, вкуса на такие аксессуары у нее нет. Так, на странице "cats_and_watches" опубликовали фото и разбор брендов часов Виктории Мунтян.

Как заявляет автор, он нашел самую отвратительную коллекцию часов в мире.

Ее владелица – жена сектантского пастора Мунтяна – Виктория. Первые часы — Hublot Big Bang Sugar Skull, в которых ужасно все: и Hublot, и золото, и 48 сапфиров, и какая-то вышивка черепа с цветочками — противно смотреть. И как будто этого было мало, она еще носит жлобские фэшн-часы от Versace. Конечно, чего еще ждать от людей, разводящих верующих на деньги, но я никогда не думал, что можно иметь столь плохой вкус написал cats_and_watches.

Скриншот поста из Threads про Викторию Мунтян

Стоит отметить, что часы Виктории от бренда Hublot стоят 16 460 евро (это более 840 тысяч гривен), а часы от Versace немного скромнее и стоят всего 1 193 евро (это около 60 тысяч гривен).

Виктория Мунтян и ее часы. Фото: cats_and_watches

В комментариях к тредсу автора, пользователи высказали свое мнение о Виктории и ее коллекции часов:

Странно, я думал они с апостолом ничего дешевле наутилуса не носят.

Ну в его преосвященства есть Ролекс, GP, и Улиссы.

Как-то все равно по бедному.

Ну, однако, на автомобили — хороший вкус. Почти каждый год новый.

Если бы за безвкусицу давали Оскар, эта женщина была бы у букмекеров явным фаворитом.

Никогда бы не подумала, что эти часы стоят дорого, потому что выглядят просто максимально дешево и безвкусно.

Помазание накрыло и купила такие часы.

Лучше бы купила себе песочные часы на шею, было бы и то лучше.

Комментарии о коллекции часов Виктории Мунтян

