У скандального проекту Цивільного кодексу 162 автори-депутати: публікуємо повний список!

Скандальний проєкт Цивільного кодексу України підписали як автори 162 народні депутати, а розробляли його знані юристи упродовж 5 років.

Як з’ясували журналісти "Телеграфу", серед авторів законопроєкту є представники усіх без винятку фракцій і груп Верховної Ради. Серед підписантів — 32 жінки-депутатки.

Перше засідання робочої групи з підготовки цього кодексу під головуванням спікера Руслана Стефанчука відбулося ще 5 років тому, як свідчить сайт Верховної Ради України. Над Кодексом працювали знані юристи у сфері цивільного права — зокрема, академіки Національної академії правових наук Наталія Кузнєцова та Олена Кохановська, член-кореспондент Національної академії правових наук Олексій Кот та інші.

Проєкт Цивільного кодексу був оприлюднений напередодні і викликав хвилю обурення у різних верствах суспільства. Найбільш контроверсійною нормою виявився дозвіл на укладання шлюбу з 14 років за виняткових обставин та рішення суду. Правозахисники також вказували на інші системні недоліки законопроєкту.

Публічно про відкликання свого підпису з-під Кодексу заявила тільки віцеспікерка Олена Кондратюк.

"Телеграф" публікує повний список народних депутатів, які на сайті Верховної Ради зазначені як автори проєкту Цивільного кодексу України.

1. Стефанчук Руслан Олексійович

2. Корнієнко Олександр Сергійович

3. Стефанчук Микола Олексійович

4. Калаур Іван Романович

5. Ватрас Володимир Антонович

6. Фріс Ігор Павлович

7. Мережко Олександр Олександрович

8. Мовчан Олексій Васильович

9. Михайлюк Галина Олегівна

10. Кальченко Сергій Віталійович

11. Леонов Олексій Олександрович

12. Батенко Тарас Іванович

13. Бакумов Олександр Сергійович

14. Тістик Ростислав Ярославович

15. Бабак Сергій Віталійович

16. Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна

17. Горбенко Руслан Олександрович

18. Гетманцев Данило Олександрович

19. Гришина Юлія Миколаївна

20. Бужанський Максим Аркадійович

21. Бондаренко Олег Володимирович

22. Вінтоняк Олена Василівна

23. Дмитрієва Оксана Олександрівна

24. Березін Максим Юрійович

25. Борзова Ірина Наумівна

26. Мельник Павло Вікторович

27. Безгін Віталій Юрійович

28. Зуєв Максим Сергійович

29. Кінзбурська Вікторія Олександрівна

30. Кириченко Микола Олександрович

31. Колюх Валерій Вікторович

32. Заблоцький Мар'ян Богданович

33. Потураєв Микита Русланович

34. Негулевський Ігор Петрович

35. Задорожній Микола Миколайович

36. Клочко Андрій Андрійович

37. Костюх Анатолій Вячеславович

38. Копитін Ігор Володимирович

39. Літвінов Олександр Миколайович

40. Нагаєвський Артем Сергійович

41. Марчук Ігор Петрович

42. Медяник В'ячеслав Анатолійович

43. Кузьміних Сергій Володимирович

44. Іонушас Сергій Костянтинович

45. Стернійчук Валерій Олександрович

46. Дануца Олександр Анатолійович

47. Неклюдов Владлен Михайлович

48. Любота Дмитро Валерійович

49. Фролов Павло Валерійович

50. Прощук Едуард Петрович

51. Гевко Володимир Леонідович

52. Камельчук Юрій Олександрович

53. Горенюк Олександр Олександрович

54. Штепа Сергій Сергійович

55. Кузбит Юрій Михайлович

56. Лічман Ганна Василівна

57. Санченко Олександр Володимирович

58. Скрипка Тетяна Василівна

59. Горобець Олександр Сергійович

60. Василів Ігор Володимирович

61. Короленко-Усова Валентина Юріївна

62. Саладуха Ольга Валеріївна

63. Радуцький Михайло Борисович

64. Третьякова Галина Миколаївна

65. Тимофійчук Володимир Ярославович

66. Яременко Богдан Васильович

67. Мошенець Олена Володимирівна

68. Нагорняк Сергій Володимирович

69. Осадчук Андрій Петрович

70. Мезенцева-Федоренко Марія Сергіївна

71. Пузанов Олександр Геннадійович

72. Кунаєв Артем Юрійович

73. Беленюк Жан Венсанович

74. Матусевич Олександр Борисович

75. Яковлєва Неллі Іллівна

76. Тарасенко Тарас Петрович

77. Кравчук Євгенія Михайлівна

78. Папієв Михайло Миколайович

79. Савчук Оксана Василівна

80. Поляк Владіслав Миколайович

81. Ковальов Олександр Іванович

82. Завітневич Олександр Михайлович

83. Подгорна Вікторія Валентинівна

84. Кострійчук Сергій Володимирович

85. Стріхарський Андрій Петрович

86. Мамка Григорій Миколайович

87. Лукашев Олександр Анатолійович

88. Бойко Юрій Анатолійович

89. Василенко Леся Володимирівна

90. Гринчук Оксана Анатоліївна

91. Чайківський Іван Адамович

92. Іоффе Юлій Якович

93. Констанкевич Ірина Мирославівна

94. Діденко Юлія Олександрівна

95. Ковальчук Олександр Володимирович

96. Грищук Роман Павлович

97. Захарченко Володимир Васильович

98. Ткаченко Максим Миколайович

99. Жупанин Андрій Вікторович

100. Соболєв Сергій Владиславович

101. Колебошин Сергій Валерійович

102. Слинько Дмитро Михайлович

103. Гривко Сергій Дмитрович

104. Янченко Галина Ігорівна

105. Кісєль Юрій Григорович

106. Литвиненко Сергій Анатолійович

107. Забуранна Леся Валентинівна

108. Славицька Антоніна Керимівна

109. Цабаль Володимир Володимирович

110. Урбанський Анатолій Ігорович

111. Ткаченко Олександр Михайлович

112. Мулик Роман Миронович

113. Дубіль Валерій Олександрович

114. Зуб Валерій Олексійович

115. Колєв Олег Вікторович

116. Бакунець Павло Андрійович

117. Гунько Анатолій Григорович

118. Мандзій Сергій Володимирович

119. Каптєлов Роман Володимирович

120. Дирдін Максим Євгенович

121. Мотовиловець Андрій Вікторович

122. Брагар Євгеній Вадимович

123. Мазурашу Георгій Георгійович

124. Галайчук Вадим Сергійович

125. Герасименко Ігор Леонідович

126. Магомедов Муса Сергоєвич

127. Грищенко Тетяна Миколаївна

128. Копиленко Олександр Любимович

129. Кривошеєв Ігор Сергійович

130. Тарарін Микола Олександрович

131. Федієнко Олександр Павлович

132. Боблях Андрій Ростиславович

133. Пашковський Максим Ігорович

134. Загородній Юрій Іванович

135. Герус Андрій Михайлович

136. Овчинникова Юлія Юріївна

137. Кисилевський Дмитро Давидович

138. Бородін Владислав Валерійович

139. Іванов Володимир Ілліч

140. Юраш Святослав Андрійович

141. Пуртова Анна Анатоліївна

142. Чийгоз Ахтем Зейтуллайович

143. Пузійчук Андрій Вікторович

144. Богуцька Єлізавета Петрівна

145. Жмеренецький Олексій Сергійович

146. Приходько Наталія Ігорівна

147. Крячко Михайло Валерійович

148. Красов Олексій Ігорович

149. Тарута Сергій Олексійович

150. Дубнов Артем Васильович

151. Локтіонова Наталія Валентинівна

152. Касай Костянтин Іванович

153. Столар Вадим Михайлович

154. Безугла Мар'яна Володимирівна

155. Княжицький Микола Леонідович

156. Воронов Володимир Анатолійович

157. Алєксєєв Сергій Олегович

158. Герман Денис Вадимович

159. Молоток Ігор Федорович

160. Здебський Юрій Вікторович

161. Гайду Олександр Васильович

162. Арешонков Володимир Юрійович