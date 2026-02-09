У скандального проекта Гражданского кодекса 162 автора-депутата: публикуем полный список!

Скандальный проект Гражданского кодекса Украины подписали как авторы 162 народных депутата, а разрабатывали его известные юристы на протяжении 5 лет.

Как выяснили журналисты "Телеграфа", среди авторов законопроекта есть представители всех без исключения фракций и групп Верховной Рады. Среди подписантов – 32 женщины-депутата.

Первое заседание рабочей группы по подготовке этого кодекса под председательством спикера Руслана Стефанчука прошло еще 5 лет назад, как свидетельствует сайт Верховной Рады Украины. Над Кодексом работали известные юристы в сфере гражданского права, в частности, академики Национальной академии правовых наук Наталья Кузнецова и Елена Кохановская, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Алексей Кот и другие.

Проект Гражданского кодекса был обнародован накануне и вызвал волну негодования в разных слоях общества. Наиболее контроверсионной нормой оказалось разрешение на заключение брака с 14 лет при исключительных обстоятельствах и решении суда. Правозащитники также указывали на другие системные недостатки законопроекта.

Публично об отзыве своей подписи из-под Кодекса заявила только вицеспикер Елена Кондратюк.

"Телеграф" публикует полный список народных депутатов, которые на сайте Верховной Рады указаны как авторы проекта Гражданского кодекса Украины.

1. Стефанчук Руслан Алексеевич

2. Корниенко Александр Сергеевич

3. Стефанчук Николай Алексеевич

4. Калаур Иван Романович

5. Ватрас Владимир Антонович

6. Фрис Игорь Павлович

7. Мережко Александр Александрович

8. Мовчан Алексей Васильевич

9. Михайлюк Галина Олеговна

10. Кальченко Сергей Витальевич

11. Леонов Алексей Александрович

12. Батенко Тарас Иванович

13. Бакумов Александр Сергеевич

14. Тистик Ростислав Ярославович

15. Бабак Сергей Витальевич

16. Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна

17. Горбенко Руслан Александрович

18. Гетманцев Даниил Александрович

19. Гришина Юлия Николаевна

20. Бужанский Максим Аркадьевич

21. Бондаренко Олег Владимирович

22. Винтоняк Елена Васильевна

23. Дмитриева Оксана Александровна

24. Березин Максим Юрьевич

25. Борзова Ирина Наумовна

26. Мельник Павел Викторович

27. Безгин Виталий Юрьевич

28. Зуев Максим Сергеевич

29. Кинзбурская Виктория Александровна

30. Кириченко Николай Александрович

31. Колюх Валерий Викторович

32. Заблоцкий Марьян Богданович

33. Потураев Никита Русланович

34. Негулевский Игорь Петрович

35. Задорожный Николай Николаевич

36. Клочко Андрей Андреевич

37. Костюх Анатолий Вячеславович

38. Копытин Игорь Владимирович

39. Литвинов Александр Николаевич

40. Нагаевский Артем Сергеевич

41. Марчук Игорь Петрович

42. Медяник Вячеслав Анатольевич

43. Кузьминых Сергей Владимирович

44. Ионушас Сергей Константинович

45. Стернийчук Валерий Александрович

46. Дануца Александр Анатольевич

47. Неклюдов Владлен Михайлович

48. Любота Дмитрий Валерьевич

49. Фролов Павел Валерьевич

50. Прощук Эдуард Петрович

51. Гевко Владимир Леонидович

52. Камельчук Юрий Александрович

53. Горенюк Александр Александрович

54. Штепа Сергей Сергеевич

55. Кузбит Юрий Михайлович

56. Личман Анна Васильевна

57. Санченко Александр Владимирович

58. Скрипка Татьяна Васильевна

59. Горобец Александр Сергеевич

60. Василив Игорь Владимирович

61. Короленко-Усова Валентина Юрьевна

62. Саладуха Ольга Валерьевна

63. Радуцкий Михаил Борисович

64. Третьякова Галина Николаевна

65. Тимофейчук Владимир Ярославович

66. Яременко Богдан Васильевич

67. Мошенец Елена Владимировна

68. Нагорняк Сергей Владимирович

69. Осадчук Андрей Петрович

70. Мезенцева-Федоренко Мария Сергеевна

71. Пузанов Александр Геннадиевич

72. Кунаев Артем Юрьевич

73. Беленюк Жан Венсанович

74. Матусевич Александр Борисович

75. Яковлева Нелли Ильинична

76. Тарасенко Тарас Петрович

77. Кравчук Евгения Михайловна

78. Папиев Михаил Николаевич

79. Савчук Оксана Васильевна

80. Поляк Владислав Николаевич

81. Ковалев Александр Иванович

82. Завитневич Александр Михайлович

83. Подгорная Виктория Валентиновна

84. Кострийчук Сергей Владимирович

85. Стрихарский Андрей Петрович

86. Мамка Григорий Николаевич

87. Лукашев Александр Анатольевич

88. Бойко Юрий Анатольевич

89. Василенко Леся Владимировна

90. Гринчук Оксана Анатольевна

91. Чайковский Иван Адамович

92. Иоффе Юлий Яковлевич

93. Констанкевич Ирина Мирославовна

94. Диденко Юлия Александровна

95. Ковальчук Александр Владимирович

96. Грищук Роман Павлович

97. Захарченко Владимир Васильевич

98. Ткаченко Максим Николаевич

99. Жупанин Андрей Викторович

100. Соболев Сергей Владиславович

101. Колебошин Сергей Валерьевич

102. Слинько Дмитрий Михайлович

103. Гривко Сергей Дмитриевич

104. Янченко Галина Игоревна

105. Кисель Юрий Григорьевич

106. Литвиненко Сергей Анатольевич

107. Забуранная Леся Валентиновна

108. Славицкая Антонина Керимовна

109. Цабаль Владимир Владимирович

110. Урбанский Анатолий Игоревич

111. Ткаченко Александр Михайлович

112. Мулык Роман Миронович

113. Дубиль Валерий Александрович

114. Зуб Валерий Алексеевич

115. Колев Олег Викторович

116. Бакунец Павел Андреевич

117. Гунько Анатолий Григорьевич

118. Мандзий Сергей Владимирович

119. Каптелов Роман Владимирович

120. Дирдин Максим Евгеньевич

121. Мотовиловец Андрей Викторович

122. Брагар Евгений Вадимович

123. Мазурашу Георгий Георгиевич

124. Галайчук Вадим Сергеевич

125. Герасименко Игорь Леонидович

126. Магомедов Муса Сергоевич

127. Грищенко Татьяна Николаевна

128. Копыленко Александр Любимович

129. Кривошеев Игорь Сергеевич

130. Тарарин Николай Александрович

131. Федиенко Александр Павлович

132. Боблях Андрей Ростиславович

133. Пашковский Максим Игоревич

134. Загородний Юрий Иванович

135. Герус Андрей Михайлович

136. Овчинникова Юлия Юрьевна

137. Кисилевский Дмитрий Давыдович

138. Бородин Владислав Валерьевич

139. Иванов Владимир Ильич

140. Юраш Святослав Андреевич

141. Пуртова Анна Анатольевна

142. Чийгоз Ахтем Зейтуллаевич

143. Пузийчук Андрей Викторович

144. Богуцкая Елизавета Петровна

145. Жмеренецкий Алексей Сергеевич

146. Приходько Наталья Игоревна

147. Крячко Михаил Валерьевич

148. Красов Алексей Игоревич

149. Тарута Сергей Алексеевич

150. Дубнов Артем Васильевич

151. Локтионова Наталья Валентиновна

152. Касай Константин Иванович

153. Столар Вадим Михайлович

154. Безуглая Марьяна Владимировна

155. Княжицкий Николай Леонидович

156. Воронов Владимир Анатольевич

157. Алексеев Сергей Олегович

158. Герман Денис Вадимович

159. Молоток Игорь Федорович

160. Здебский Юрий Викторович

161. Гайду Александр Васильевич

162. Арешонков Владимир Юрьевич