Дуже припекло. Кому треба членство України в ЄС до миру з Росією

Багаті країни Європи потребують захисту від агресивної Росії, і таким захисником для них може виступити Україна. Однак нам потрібні гроші для утримання армії та відновлення економіки, які може забезпечити Києву членство у Євросоюзі.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів економіст, політтехнолог і керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній.

На його думку, європейці не спроможні захищати себе, тому склалася унікальна ситуація: ЄС змушений брати Україну такою, як є — розореною війною з РФ.

— Вони багаті (поки що багаті), але не мають абсолютно ніякого захисту. Коли по лісу йде багата людина без захисту і навколо розбійники, зазвичай цю багату людину роздягають і грабують, — нагадав політичний експерт.

За його словами, Європа має три центри сили — Францію, Британію та Україну. При тому, що дві останні — не є членами ЄС.

— І вони змушені Україну приймати в якомусь форматі, тому що по-іншому просто не виходить себе захистити, — каже Тарас Загородній.

Він вважає, що до 80% військового потенціалу НАТО в Європі могла б забезпечити Україна. Тому через тиск США європейці рухаються у бік Києва. Натомість нас цікавлять гроші та ринки збуту на території ЄС.

Тому питання в тому, як ми "поставимо" себе на районі (тобто здобудемо авторитет за рахунок сили. — Ред.). Давайте гроші в першу чергу і буде вам охорона. Або у вас є вибір: ви залишитесь один на один з Трампом. Тоді Трамп здере з вас разів у 10 більше. Тільки нема жодної гарантії, що він буде вас захищати, каже політолог.

Він наголосив, що Україні потрібен доступ до ресурсів Євросоюзу. Тому Київ і Брюссель можуть з’ясовувати, хто і як має торгувати нашою аграрною продукцією вже після набуття нами членства в ЄС.

— Тому те, що вони говорять про це (за даними Bloomberg, ЄС підготував низку варіантів членства України до укладання майбутньої мирної угоди з Росією. — Ред.), вони порушують всі свої принципи прийому в Європейський Союз. Та якщо вони про це говорять, значить дуже припекло. Значить, так пече, що треба щось робити. Ну, то треба користуватися цим, — підсумував Тарас Загородній.

