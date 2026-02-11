Укр

Сильно припекло. Кому нужно членство Украины в ЕС до мира с Россией

Игорь Тимофеев
Украина должна поставить себя на европейском "районе"
Украина может обеспечить до 80% военного потенциала НАТО в Европе

Богатые страны Европы нуждаются в защите от агрессивной России, и таким защитником может выступить Украина. Однако нам нужны деньги для содержания армии и восстановления экономики, которые может обеспечить Киеву членство в Евросоюзе.

Что нужно знать:

  • В Европе существуют три центра силы
  • Украина должна себя "поставить на районе"
  • ЕС нарушает свои правила предоставления членства

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал экономист, политтехнолог и управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний.

По его мнению, европейцы не способны защищать себя, поэтому сложилась уникальная ситуация: ЕС вынужден брать Украину такой, как есть — разоренной войной с РФ.

— Они богаты (пока богаты), но не имеют абсолютно никакой защиты. Когда по лесу идет богатый человек без защиты и вокруг разбойники, обычно этого богатого человека раздевают и грабят, — напомнил политический эксперт.

По его словам, у Европы есть три центра силы — Франция, Британия и Украина. При том, что две последние не являются членами ЕС.

— И они вынуждены принимать Украину в каком-то формате, потому что по-другому просто не выходит себя защитить, — говорит Тарас Загородний.

Он считает, что до 80% военного потенциала НАТО в Европе могла бы обеспечить Украина. Поэтому из-за давления США европейцы двигаются в сторону Киева. Нас же интересуют деньги и рынки сбыта на территории ЕС.

Поэтому вопрос в том, как мы "поставим" себя на районе (то есть обретем авторитет за счет силы. — Ред.). Давайте деньги в первую очередь, и будет вам охрана. Либо у вас есть выбор: вы останетесь один на один с Трампом. Тогда Трамп сдерет с вас раз в десять больше. Только нет гарантии, что он будет вас защищать,

говорит политолог.

Он отметил, что Украине необходим доступ к ресурсам Евросоюза. Поэтому Киев и Брюссель могут выяснять, кто и как должен торговать нашей аграрной продукцией уже после обретения нами членства в ЕС.

— Поэтому то, что они говорят об этом (по данным Bloomberg, ЕС подготовил ряд вариантов членства Украины до заключения будущего мирного соглашения с Россией. — Ред.), они нарушают все свои принципы приема в Европейский Союз. Но если они об этом говорят, значит, сильно припекло. Значит так печет, что надо что-то делать. Ну, надо пользоваться этим, — подытожил Тарас Загородний.

