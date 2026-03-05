Україно-британський університет нового покоління навчатиме українських студентів за британськими програмами

З 26 лютого по 1 березня 2026 року на базі Міжнародної освітньої компанії та Міжнародного гуманітарного коледжу Лондон, відбулася масштабна конференція, присвячена розвитку першого та єдиного британсько-українського закладу вищої освіти – International Humanitarian College of London (IHCL).

Ключовою темою заходу стало формування освітньої моделі IHCL, у межах якої українські студенти матимуть можливість здобувати освіту за програмами, що відповідають вимогам британської системи вищої освіти. Такий формат відкриває для молоді шлях до отримання професійних кваліфікацій, які визнаються в міжнародному освітньому та професійному середовищі.

Конференція об’єднала ректорів і проректорів провідних університетів, представників британських академічних інституцій та керівників міжнародних освітніх організацій. Зокрема, участь у заході взяли представники University of Westminster, Birkbeck, University of London, London South Bank University, SOAS University of London, Royal Holloway, University of London, Bath Spa University, Advance HE та Quality Assurance Agency for Higher Education.

Україну на конференції представляли президент Міжнародної освітньої компанії, академік Сергій Ківалов, а також керівництво Міжнародного університету, Київського університету інтелектуальної власності та права, Академічного фахового коледжу, Міжнародної академічної школи Одеса, Івано-Франківського інституту та Національного університету "Одеська юридична академія" (як асоційованого члена).

Окрема увага була приділена соціальній місії проєкту. IHCL розглядається як платформа підтримки українських студентів, які продовжують навчання у Великій Британії в умовах вимушеної адаптації через війну. Створення стабільного, інклюзивного та безпечного освітнього середовища визначено одним із пріоритетних напрямів діяльності коледжу.

Листи зі словами привітання і підтримки освітніх ініціатив IHCL надіслали Прем’єр-міністр Великої Британії, Голова Верховної Ради України, академік Руслан Стефанчук, а також Міністерство освіти і науки України.

Подія засвідчила спільну зацікавленість України та Великої Британії у створенні інноваційної моделі вищої освіти, що поєднує академічну якість, міжнародну відкритість та соціальну відповідальність.