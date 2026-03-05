Украино-британский университет нового поколения будет обучать украинских студентов по британским программам

С 26 февраля по 1 марта 2026 г. на базе Международной образовательной компании и Международного гуманитарного колледжа Лондон, состоялась масштабная конференция, посвященная развитию первого и единственного британско-украинского учреждения высшего образования – International Humanitarian College of London (IHCL).

Ключевой темой мероприятия стало формирование образовательной модели IHCL, в рамках которой у украинских студентов будет возможность получать образование по программам, отвечающим требованиям британской системы высшего образования. Такой формат открывает для молодежи путь к получению профессиональных квалификаций, признаваемых в международной образовательной и профессиональной среде.

Конференция объединила ректоров и проректоров ведущих университетов, представителей британских академических институций и руководителей международных образовательных организаций. В частности, участие в мероприятии приняли представители University of Westminster, Birkbeck, University of London, London South Bank University, SOAS University of London, Royal Holloway, University of London, Bath Spa University, Advance HE та Quality Assurance Agency for Higher Education.

Украину на конференции представляли президент Международной образовательной компании, академик Сергей Кивалов, руководство Международного университета, Киевского университета интеллектуальной собственности и права, Академического профессионального колледжа, Международной академической школы Одесса, Ивано-Франковского института и Национального университета "Одесская юридическая академия" (как ассоциированного члена).

Отдельное внимание было уделено социальной миссии проекта. IHCL рассматривается как платформа поддержки украинских студентов, продолжающих обучение в Великобритании в условиях вынужденной адаптации из-за войны. Создание стабильной, инклюзивной и безопасной образовательной среды определено одним из приоритетных направлений деятельности колледжа.

Письма со словами приветствия и поддержки образовательных инициатив IHCL направили Премьер-министр Великобритании, Председатель Верховной Рады Украины, академик Руслан Стефанчук, а также Министерство образования и науки Украины.

Событие показало общую заинтересованность Украины и Великобритании в создании инновационной модели высшего образования, объединяющей академическое качество, международную открытость и социальную ответственность.