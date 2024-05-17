Как правильно сказать на украинском "не по себе": известный языковед дал ответ

Это нужно запомнить раз и навсегда

Все больше украинцев переходит на повседневное общение на украинском языке. Однако они часто употребляют фразы, заимствованные из русского языка.

В частности, это касается российского высказывания "не по себе". Об этом рассказал украинский языковед и известный учитель Александр Авраменко.

Он объяснил, что так говорят, когда хотят передать чувство дискомфорта. По словам языковеда, эту фразу употреблять не стоит.

Авраменко рассказал, как заменить эту фразу на украинском языке. Эксперт отметил, что есть два варианта: "ніяково" и "ніяковіти".

Например, вы можете сказать так: "Мені стало ніяково через незграбну поведінку колеги" или "Я зніяковів через різке зауваження".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как нужно правильно извиняться на украинском языке. Но почему нужно забыть слово "вибачаюсь" в украинском языке.