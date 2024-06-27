"Вайб", "рофл" и "пруф": чем заменить популярные сленговые слова в украинском языке

Есть несколько простых украинских слов, которые отлично пойдут на замену заимствованным

Среди украинской молодежи широко распространены сленговые слова, которые пришли с иностранного языка. Нередко можно услышать "вайб", "рофл", "пруф" и другие.

Эти слова можно заменить украинскими, имеющими то же самое значение. Но для начала нужно понимать смысл каждого из них. "Телеграф" рассказывает, как расшифровать "вайб", "рофл", "пруф".

Так, слово "вайб" (от английского слова vibe — "вибрация") означает эмоциональное состояние, которое возникает у человека при общении с кем-либо, при контакте с чем-либо, пребывании в определенной среде, в настроении, состоянии, создающем место. В украинском языке его можно заменить простым словом "атмосфера", "вайбово" — "атмосферно".

Слово "рофл" — от английской аббревиатуры ROFL – rolling on the floor laughing ("со смеху катаюсь по полу"). "Рофлить" означает смеяться над кем-то, разыгрывать. В украинском языке можно сказать вместо "рофл" — "жарт", а вместо "рофлить" — "жартувати".

"Пруф" происходит от английского слова proof "доказательство, подтверждение". Нередко можно услышать фразу "есть пруфы?", что по-простому означает "есть ли доказательства, подтверждения?". В украинском языке мы можем сказать вместо "пруф" — "доказ".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о 10 редких сленговых словах в украинском языке, о которых многие могли никогда не слышать.