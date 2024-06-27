"Вайб", "рофл" та "пруф": чим замінити популярні сленгові слова в українській мові

Є кілька простих українських слів, які чудово підійдуть на заміну запозиченим

Серед української молоді поширені сленгові слова, які прийшли з іноземної мови. Нерідко можна почути "вайб", "рофл", "пруф" та інші.

Ці слова можна замінити українськими, які мають те саме значення. Але для початку потрібно розуміти сенс кожного з них. "Телеграф" розповідає, як розшифрувати "вайб", "рофл", "пруф".

Так, слово "вайб" (від англійського слова vibe — "вібрація") означає емоційний стан, який виникає у людини при спілкуванні з ким-небудь, при контакті з чим-небудь, перебування в певному середовищі, в настрої, стані, що створює місце. В українській мові його можна замінити простим словом "атмосфера", "вайбово" — "атмосферно".

Слово "рофл" — від англійської абревіатури ROFL — rolling on the floor laughing ("зі сміху катаюся по підлозі"). "Рофлити" означає сміятися з когось, розігрувати. В українській мові можна сказати замість "рофл" "жарт", а замість "рофлити" — "жартувати".

"Пруф" походить від англійського слова proof "доказ, підтвердження". Нерідко можна почути фразу "є пруфи?", що по-простому означає "чи є докази, підтвердження?". В українській мові ми можемо сказати замість "пруф" — "доказ".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про 10 рідкісних сленгових слів в українській мові, про які багато хто міг ніколи не чути.