Молодежный сленг: что означают кринж, чиназес, изи, рофл, ауф и как их заменить на украинском

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Словарь молодежного сленга включает десятки слов, которые могут вызвать искреннее удивление и заинтересованность. Однако украинский язык богат своими аутентичными словами, поэтому следует знать, что означают и как можно заменить такие распространенные термины как "кринж", "чиназес", "изи", "рофл" и "ауф".

В украинском языке много колоритных и аутентичных слов на замену. Об этом сообщает "Телеграф".

Что означает кринж

Самый известный учитель Украины Александр Авраменко отмечает, что правильно говорить именно "кринж", хотя большинство молодежи говорят "крінж". Языковед напоминает — в словах иноязычного происхождения после буквы "р" пишется "и".

Кринж – это чувство, когда человек испытывает стыд. Она может чувствовать его из-за своих действий или чужих. Во втором случае также еще говорят "испанский стыд".

Слово "кринж" происходит из английского языка (cringe). Оно переводится как "съеживаться".

Это сленговое слово можно заменить украинскими терминами. Подбирать их следует, учитывая контекст разговора:

сором;

огида;

мерзенність;

відраза.

От слова кринж есть производное — "кринжевый". Его следует заменить такими терминами: "стидкий", "зніяковний" и "хударний". Об этом сообщает блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский.

Как заменить слово чиназес

Одно из самых загадочных сленговых слов. У него есть несколько значений, однако чаще всего его употребляют в следующих случаях:

отдых или развлечение, приносящее много положительных эмоций;

благоприятный исход происшествия или ситуации.

Портал abal.com.ua приводит синонимы к слову чиназес: все в порядке, все прекрасно, лучше не придумаешь. Однако молодежь также использует его для обозначения своего приподнятого настроения.

Что такое изи и как его заменить

Это слово происходит от английского easy, что означает "легко". Его используют, когда речь идет о деле, ради которого не нужно прилагать особых усилий.

Портал "Горох" перечисляет синонимы к сленговому слову изи:

вільно;

легітно;

гладко (гладенько);

завиграшки (заіграшки);

латво;

ніпочому (ніпочім);

просто;

сплоха.

В украинском языке есть фразеологизм "Как Сирку муху съесть". Он означает нечто очень легкое.

Значение слова рофл

Это сленговое слово происходит от английской аббревиатуры ROFL — rolling on the floor laughing. Переводится как "со смеха катаюсь по полу". То есть, слово рофл употребляется для обозначения насмешки над кем-то.

Вместо него можно сказать:

смеюсь до слез;

исторически хохочу;

вот это шутка.

Иногда слово рофл используют, отвечая на мэм (смешную картинку в интернете). Это означает, что шутка очень смешна.

Что такое ауф и как его заменить на украинском

Это еще одно загадочное слово из молодежного сленга. Значение этого слова зависит от контекста и может означать совершенно разные эмоции и чувства. Чаще его используют, чтобы заявить об:

одобрении;

разочаровании;

унынии;

агрессии;

восторге.

Заменить слово ауф можно разными терминами. Здесь следует учитывать контекст.

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