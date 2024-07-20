Никаких "києвлян" и "запорожців". Как правильно называть жителей Киева, Харькова и Запорожья, объяснение Фарион

И без "харковців"

Известная языковед Ирина Фарион, которая трагически умерла после покушения, ранее рассказывала, как правильно на украинском называть жителей города Киева, Харькова и Запорожья. Почему в таком случае нельзя говорить "києвлянин", "запорожець" та "харковець"?

Об этом говорится в учебнике Ирины Фарион "Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей)". Отмечается, что существует лишь несколько окончаний и суффиксов, которые образуют правильные названия людей, проживающих в Харькове, Киеве и Запорожье.

Как правильно называть жителей Харькова

К мужчинам следует обращаться харківець или харків'янин, а к женщинам харківка чи харків'янка. Во множестве же правильным вариантом будет харківці та харків'яни.

То есть в Харьков правильно использовать суффикс -ець, -ин, ка и т.д.

Как правильно называть жителей столицы |

Распространено употребление "києвлянин", однако, по словам Фарион, это грубая ошибка. Правильно говорить на мужчин — киянин, женщин — киянка, во множестве — кияни.

Как правильно называть жителей Запорожья

Некоторые называют таких людей "запорожцями", но это ошибка. Запорожцями называют казаков Запорожской Сечи.

Жителей Запорожья мужского пола правильно величать запоріжець, женского — запоріжка, а во множестве верно говорить запоріжці. То есть здесь основными суффиксами словообразования выступают -ець, -ка, -ці.

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