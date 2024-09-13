Они вам не "брюки": языковед объяснил, как правильно называть эту одежду на украинском

Это нужно запомнить раз и навсегда

Все больше украинцев отказываются от употребления русского языка и начинают овладевать государственным. Однако у многих возникают трудности с переводом некоторых слов и выражений.

Так, часто можно услышать, как один из элементов одежды называют "брюками". Об этом рассказал украинский языковед и известный учитель Александр Авраменко.

Он подчеркнул, что слово "брюки" вообще отсутствует в украинском языке. По словам языковеда, на украинском этот элемент гардероба правильно называть "штаны".

Также Авраменко добавил, что костюм из штанов и пиджака можно называть "брючный костюм", и это не будет считаться ошибкой. Поэтому, если вы хотите пополнить свой гардероб, нужно говорить: "Есть ли у вас такая рубашка в розовом цвете? или "Мне подходят черные штаны лучше, чем серые".

Ранее "Телеграф" писал о том, как правильно заменить украинскую калькированную конструкцию "в первую очередь". Эта фраза происходит из русского языка и, к сожалению, не отражает всего богатства украинской лексики.

Также мы рассказывали о том, как правильно говорить на украинском языке — "додаток" или "застосунок". Одно из этих слов калька с русского языка.