Ради него бросила семью и "погрязла" в наркоскандалах: как выглядит жена президента Венесуэлы Мадуро

Флорес прожила с Мадуро 20 лет в гражданском браке

Армия США провела масштабную операцию против Венесуэлы, а также захватила и вывезла из страны ее лидера Николаса Мадуро вместе с женой Силией Флорес. Женщина активно участвовала в политической жизни и была генеральным прокурором Венесуэлы.

Что известно:

Дональд Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес

Первая леди Венесуэлы с 1990-х годов состоит в отношениях с Мадуро, ради которого бросила мужа

Силия Флорес была депутатом парламента и генпрокурором Венесуэлы, но стала фигуранткой наркоскандалов

Николас Мадуро — что известно о его жене Силии Флорес

Силия Флорес родилась 1 января 1953 года в небольшом городке Тинакильо в Венесуэле. Ее политическая карьера началась в 1990-х, когда она стала адвокатом молодого революционера Уго Чавеса и помогла добиться его освобождения из тюрьмы.

Николас Мадуро и его жена Силия, Фото: Getty Images

Именно в этот период Силия познакомилась с Николасом Мадуро, который тогда был близким соратником Чавеса. Хотя Флорес была почти на десять лет старше Мадуро, их отношения начали активно развиваться. Оба супруга сделали головокружительную карьеру под крылом Уго Чавеса.

Силия Флорес и Уго Чавес, Фото: Getty Images

Ради политика Силия ушла от мужа, с которым воспитывает двоих детей, а Мадуро бросил жену, которая подарила ему сына.

На протяжение 20 лет Флорес и Мадуро жили в гражданском браке, а в 2013 году поженились.

Как выглядит жена Николаса Мадуро, Фото: Getty Images

Мы хотим показать пример укрепления венесуэльской семьи заявил Николас Мадуро

Пока Мадуро сменял посты депутата, спикера парламента и министра иностранных дел, Флорес не уступала ему в амбициях, став первой женщиной-председателем Национальной ассамблеи, а позднее — Генеральным прокурором Венесуэлы.

Получив статус первой леди, Флорес продолжила активную политическую деятельность, работала юристом и даже вела телепередачи, поддерживая программу своего мужа.

Силия Флорес, Фото: Getty Images

Однако Флорес стала фигуранткой наркоскандалоы. В 2015 году двое ее племянников были арестованы в Гаити и позднее осуждены в США за попытку переправить около 800 килограммов кокаина в Америку. Деньги якобы им нужны были для "помощи их семье остаться у власти". В 2022 году экс-президент США Джо Байден освободил мужчин.

Задержанные США племянники Флорес, Фото: cyclowiki

В 2020 году СМИ сообщали, что прокуратура США готовила официальные обвинения и в отношении Силии Флорес, инкриминируя ей использование власти для прикрытия масштабной наркоторговли и коррупции. Эти сообщения основывались на свидетельствах бывших сотрудников охраны, однако до официального обвинительного заключения дело не дошло. США и Канада ввели против Флорес санкции.

Николас Мадуро с женой, Фото: Getty Images

В субботу, 3 января, стало известно, что Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены отрядом Delta Force — элитного подразделения спецопераций армии США. Лидер Венесуэлы был арестован для судебного разбирательства по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах.

Силия Флорес и Николас Мадуро в 2025 году, Фото: Getty Images

