"Бритися" или "голитися"? Языковед удивил правильным ответом

Многие люди имеют ошибочное мнение относительно этих слов

Многие украинцы до сих пор путают русские слова с украинскими и превращают соловьину в неуклюжий суржик. Однако бывает и так, что удельно украинские слова приписывают россиянам.

Так, известный языковед и автор учебников по украинскому языку Александр Авраменко опроверг распространенное мнение о том, что украинцам следует избегать слова "бритися" в пользу "голитися". Во время эфира программы "Сніданок з 1+1" эксперт объяснил, почему оба варианта вполне приемлемы.

"Это заблуждение, что "бритися" — русское слово. На самом деле оно распространено во многих славянских языках", — подчеркнул Авраменко.

Он добавил, что корень "брит-" присутствует во всех славянских языках в слове "бритва". Языковед также подчеркнул, что оба термина — "бритва" и "бритися" — зафиксированы как в словаре Бориса Гринченко, так и в современных украинских лексикографических источниках. Это свидетельствует об их исторической и современной легитимности в украинском языке.

"Вы можете свободно использовать как "бритися", так и "голитися" для описания процесса бритья. Выбирайте то слово, которое вам больше нравится", — посоветовал Авраменко.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как на украинском правильно называть "челку" и "виски". Прочтите, чтобы не оконфузиться в парикмахерской.