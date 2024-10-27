"Хто крайній" или "хто останній": как правильно задать вопрос в очереди на украинском

Многие совершают ошибку в этом вопросе

Люди, когда стоят где-то в очередь, нередко задают вопросы "кто крайний?" или "кто последний?". Однако только один из этих вариантов звучит корректно.

Известный украинский учитель и языковед в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал, как на самом деле правильно задать этот вопрос. По его словам, правильно будет — "хто останній у черзі".

"Многие люди избегают слова "останній" из-за того, что одно из его значений имеет такой негативный оттенок — ничтожный, худший среди других, плохой. Но зря. Потому что главное значение слова "останній" — тот, что заканчивает собой ряд предметов, явлений, действий. А вот "крайній" — это тот, что с края, с краечка", — пояснил Авраменко.

Он также привел в примерно слово "назва".

"В зависимости от того, с какой стороны смотреть на буквы этого слова, следует употреблять выражение "крайня" — слева крайняя буква "а", справа крайняя буква "н": "А вот "остання" буква слова только "а", так что спрашивайте, занимая очередь, "хто останній в черзі", а не "хто крайній",- подчеркнул учитель.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно писать в украинском языке — "деінде" или "де інде".