Не "георгіни" и не "гладіолуси": как на украинском правильно называть осенние цветы

Как говорить правильно, чтобы сохранить чистоту языка

Несмотря на разные меры по популяризации украинского языка, а также рост его популярности на фоне полномасштабного вторжения России, многие украинцы продолжают говорить по-русски или, пытаясь говорить по-украински, путают слова.

Так, например, называя цветы, украинцы бессознательно или сознательно пользуются русским или суржиком. Сегодня мы попытаемся это исправить. Разберемся, как говорить правильно, чтобы сохранить чистоту речи.

"Жоржини", а не "георгіни". В русском языке этот цветок называют "георгина", но на украинском правильно говорить "жоржини". Они роскошно цветут с лета и до первых заморозков.

"Чорнобривці" или "оксамитки " вместо "бархатцы". Эти ярко-желтые или оранжевые цветы украшают клумбы осенью. Однако их название должно быть "чорнобривці", тогда как "бархатцы" — это русизм.

"Косарики", а не "гладиолусы". Да, гладиолус это не русизм, так называется род этого цветка латынью, однако в украинском языке есть свое название для этого красивого растения, так почему бы его не популяризировать. Итак, не гладиолусы, а "косарики".

"Троянди", а не "розы". Это достаточно очевидно, однако многие украинцы называют "троянди" именно розами. Это неправильно.

Упоминания о цветах в украинской литературе:

Після того якось, на Маковія, Тося подала йому квітку-жоржину (Юрій Смолич).

Невеличкі хатки кругом дворища у наче гриби.., коло їх високі рожі, жовтогарячі чорнобривці, пахуча м'ята, м'ятий любисток, зелений барвінок (Панас Мирний).

На руках у неї палахкотить оберемок живих квітів, цілий сніп рясно зрошених росою її чорнобривців та петуній, гвоздик та царських борідок (Олесь Гончар).

По травистих схилах Кам’яних Могил ростуть косарики безкрилі (Український ботанічний журнал).