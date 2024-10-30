Как перевести русское "был да сплыл": интересные украинские фразеологизмы

Лучшие украинские аналоги этого идиоматического оборота

Если в вашем сознании до сих пор раздаются знакомые русские высказывания, пора заменить их на украинские аналоги. Даже для фразы "был да сплил" существуют более меткие варианты.

Важно не придираться за прошлое, ведь оно уже в прошлом. "Телеграф" предлагает рассмотреть несколько фраз, которые могут пригодиться в повседневном общении.

Как сказать на украинском "был да сплыл"

По-украински это звучит как:

"Було та за вітром пішло",

"Що було — відгуло".

"Були в кози роги та притерлися",

"На пшик перевівся",

"Був мед та гості випили",

"Було діло та полетіло",

"Пізно з козами на торг".

Эти и другие подобные фразы помогают образно и точно описать ситуации, когда что-то, что было в прошлом, исчезло, потеряло смысл или значение. Украинский язык богат яркими идиоматическими выражениями, отражающими народную мудрость и колоритный образ мышления.

Говорите на украинском правильно, знайте собственную историю и двигайтесь вперед. Пусть эти новые фразы станут частью вашего ежедневного словаря.

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