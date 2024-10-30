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Как забавно сказать "далеко" на украинском: колоритные фразеологизмы из классики

Автор
Катерина Шполянская
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Колоритные украинские выражения на обозначение далекого расстояния
Колоритные украинские выражения на обозначение далекого расстояния. Фото Коллаж "Телеграфа"

Использование таких фразеологизмов делает общение более живым и образным.

Украинский язык богат образными изречениями, которые точно и остроумно описывают различные жизненные ситуации. Особенно выразительны фразеологизмы на обозначение далекого расстояния, придающие речи сочности и народного колорита.

Вместо простого "далеко" наши предки использовали яркие фразеологизмы, сохранившиеся в народном творчестве и классической литературе. "Телеграф" нашел среди них интересные.

Самые распространенные изречения о даль

"Де Макар телят пасе"

Один из самых известных украинских фразеологизмов о далеком, отдаленном месте. В творчестве Панаса Мирного находим: "Скільки-то люду… пішло на казенні хліба, а дехто попхався аж туди, де Макар телят пасе". Это выражение часто употребляют, когда говорят о ссылке или вынужденном путешествии в дальние края.

"Де козам роги правлять"

Григорий Квитка-Основьяненко метко использовал это выражение в своем произведении:"Збирається на весілля, а жених там, де козам роги правлять!" Фразеологизм подчеркивает не только удаленность места, но и имеет иронический оттенок.

"На краю світа"

Это выражение находим у Марка Кропивницкого: "Ой ні! Далека, далека сторона, аж на краю світа!" Выражение подчеркивает чрезвычайную удаленность места, часто употребляется с эмоциональной окраской печали или беспокойства.

"У дідька в зубах"

Михаил Коцюбинский использовал это колоритное выражение так: "Бодай вже ти задубів, як маєш сидіти десь у дідька в зубах!" Фразеологизм имеет отрицательную окраску и часто используется для обозначения нежелательного удаленного места.

Как правильно употреблять?

Важно учитывать эмоциональную окраску каждого изречения. Например:

  • "Де Макар телят пасе" — нейтральное выражение, подходит для большинства ситуаций,
  • "У дідька в зубах" имеет отчетливую отрицательную окраску,
  • "На краю світа" часто передает грусть по далекому месту или человеку.

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