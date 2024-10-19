Остроумные ответы хейтерам: как правильно ругаться на украинском
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А щоб вам пусто було!
В современном мире люди часто сталкиваются с конфликтными ситуациями или хейтерами, однако в украинском языке есть несколько высказываний, которые помогут в этом. Большинство из них настолько остроумны, что могут перевести ссору в смех.
"Телеграф" собрал самые остроумные ответы хейтерам, которые еще и расширят словарный запас.
Самая остроумная брань на украинском
- Висерки, йдіть до біса! — то есть ничтожные люди.
- Ідіть у сраку!
- Напийся з гівна юшки!
- Насеру твоїй матері!
- Заший ротяку по саму сраку!
- В сраці більше розуму маю, ніж ти в голові.
- Відкрив рота як шпак сраку
- Не бзди!
- Зарікалася свиня гівно їсти, біжить — аж дві лежить!
- Не виродок, а викидень.
- Вкурвлювати — роздратувати кого-небудь.
- Насрав у торбу та й ся гонорує.
- Всрався, та й криво!
Отдельно среди этих высказываний можно выделить проклятия, которые тоже уместно использовать во время ссор.
Яркие проклятия на украинском
- А щоб тебе підняло і гепнуло (вертіло)!
- Трясця твоїй матері… (трясця — це лихоманка)
- А щоб твоєю мордою просо молотили!
- А щоб тебе злидні обсіли!
- А щоб вам пусто було!
- А бодай тебе чорти вхопили!
- А щоб в тебе пір’я в роті поросло!
- А шоб тебе колька сколола!
- А щоб ви згинули!
- А щоб ти сказився!…
- Сто чортів в печінку!
- Пішов до бісової матері!
- Відвідаєш макогона!
- Най би тебе пранці з’їли…
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