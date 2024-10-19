Остроумные ответы хейтерам: как правильно ругаться на украинском

А щоб вам пусто було!

В современном мире люди часто сталкиваются с конфликтными ситуациями или хейтерами, однако в украинском языке есть несколько высказываний, которые помогут в этом. Большинство из них настолько остроумны, что могут перевести ссору в смех.

"Телеграф" собрал самые остроумные ответы хейтерам, которые еще и расширят словарный запас.

Самая остроумная брань на украинском

Висерки, йдіть до біса! — то есть ничтожные люди.

Ідіть у сраку!

Напийся з гівна юшки!

Насеру твоїй матері!

Заший ротяку по саму сраку!

В сраці більше розуму маю, ніж ти в голові.

Відкрив рота як шпак сраку

Не бзди!

Зарікалася свиня гівно їсти, біжить — аж дві лежить!

Не виродок, а викидень.

Вкурвлювати — роздратувати кого-небудь.

Насрав у торбу та й ся гонорує.

Всрався, та й криво!

Отдельно среди этих высказываний можно выделить проклятия, которые тоже уместно использовать во время ссор.

Яркие проклятия на украинском

А щоб тебе підняло і гепнуло (вертіло)!

Трясця твоїй матері… (трясця — це лихоманка)

А щоб твоєю мордою просо молотили!

А щоб тебе злидні обсіли!

А щоб вам пусто було!

А бодай тебе чорти вхопили!

А щоб в тебе пір’я в роті поросло!

А шоб тебе колька сколола!

А щоб ви згинули!

А щоб ти сказився!…

Сто чортів в печінку!

Пішов до бісової матері!

Відвідаєш макогона!

Най би тебе пранці з’їли…

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