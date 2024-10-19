Укр

Остроумные ответы хейтерам: как правильно ругаться на украинском

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинка Новость обновлена 19 октября 2024, 18:46
Украинка. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

А щоб вам пусто було!

В современном мире люди часто сталкиваются с конфликтными ситуациями или хейтерами, однако в украинском языке есть несколько высказываний, которые помогут в этом. Большинство из них настолько остроумны, что могут перевести ссору в смех.

"Телеграф" собрал самые остроумные ответы хейтерам, которые еще и расширят словарный запас.

Самая остроумная брань на украинском

  • Висерки, йдіть до біса! — то есть ничтожные люди.
  • Ідіть у сраку!
  • Напийся з гівна юшки!
  • Насеру твоїй матері!
  • Заший ротяку по саму сраку!
  • В сраці більше розуму маю, ніж ти в голові.
  • Відкрив рота як шпак сраку
  • Не бзди!
  • Зарікалася свиня гівно їсти, біжить — аж дві лежить!
  • Не виродок, а викидень.
  • Вкурвлювати — роздратувати кого-небудь.
  • Насрав у торбу та й ся гонорує.
  • Всрався, та й криво!

Отдельно среди этих высказываний можно выделить проклятия, которые тоже уместно использовать во время ссор.

Яркие проклятия на украинском

  • А щоб тебе підняло і гепнуло (вертіло)!
  • Трясця твоїй матері… (трясця — це лихоманка)
  • А щоб твоєю мордою просо молотили!
  • А щоб тебе злидні обсіли!
  • А щоб вам пусто було!
  • А бодай тебе чорти вхопили!
  • А щоб в тебе пір’я в роті поросло!
  • А шоб тебе колька сколола!
  • А щоб ви згинули!
  • А щоб ти сказився!…
  • Сто чортів в печінку!
  • Пішов до бісової матері!
  • Відвідаєш макогона!
  • Най би тебе пранці з’їли…

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно на украинском здороваться в разное время суток.

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#Украинский язык #Как правильно