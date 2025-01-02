Здислав и не только: какие украинские имена существуют уже веками

Некоторые из них сейчас не встречаются

Украинские этнические имена — это не только Мирослав, Килина или Ярослав, ведь в старинных произведениях и летописях немало действительно древних имен. Однако их уже не услышать в быту.

Об этом рассказал украинский историк Александр Алферов в своем видео на YouTube. По его словам, большинство действительно этнических украинских имен заменено христианскими.

"Эти имена мы находим в летописях, и они очень интересны. Это не Сонцеслави или Пресиламудри, как иногда думают. Среди них были такие, как Біловод, Будий, Борислав, Володислав, Мирослав, а также редкие имена, например Внізд, Нездило или Чарг", — комментирует Алферов.

Историк говорит, что в исторических источниках встречаются имена, указывающие на некоторые характеристики. То есть, когда родители давали ребенку то или иное имя, они хотели дать ему и определенную черту. Если речь идет о силе и смелости — Добриня, Гордята или Тур. Другие, такие как Желислав, Радислав или Доброслав, отражают стремление к миру и славе.

Есть среди этих имен очень редкие, которые даже в те времена не часто встречались, например, Дунай, Ольбех или Здиславв. Были имена, которые и тяготели к Богу, к примеру, Молибог, а Доброгост символизировал гостеприимство и доброжелательность.

"Несмотря на христианизацию, которая значительно повлияла на традиции именования, часть старинных имен сохранилась и по сей день. Сейчас еще можно встретить имена Володислав, Мирослав и, реже, Добриня. Но большинство из них, к сожалению, почти исчезли из употребления", — отмечает историк.

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