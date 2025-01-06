Кофе можно пить за "шинквасом": что означает это слово в украинском языке

Учите украинский вместе с "Телеграфом"

Украинский язык богат колоритными словами. Их значения не все знают, даже больше, даже не слышали, среди них есть малоизвестное "шинквас".

О значении этого слова и примерах рассказал учитель украинского языка Александр Авраменко. По его словам, это древнее, колоритное слово "шинквас" было популярным, но вышло из употребления.

Что это значит? Шинквас – это прилавок или барная стойка. А в немецком языке, с которым это слово прибыло к нам, шинквасом называют сосуд для вина. Но за шинквасом пьют не только вино, но и любые напитки.

Хтось любить кавувати за шинквасом, а ми з друзями на терасі", — приводить у приклад Авраменко.

"За шинквасом з бочками і двома пузатими барилами стовбичила худорлява постать господаря корчми (Кочура, Зол. грамота, 1960, 479);

— Ой лишенько! Ой панове! Не бийте хоч столів! — заверещав шинкар, кидаючись з-за шинквасу (Тулуб, Людолови, І, 1957, 463);

Вона стояла зараз біля рясно обставленого клечальним гіллям шинквасу, високочола, цікава молодичка (Ільч., Козацьк. роду.., 1958, 354).

Кстати, "кавувати" — новое слово, образованное по аналогии к форме "чаевать". И оно уже попало в академический 20-томный словарь украинского языка. Запомните его.

"Напоследок только добавлю — кавуйте себе на здоровье хоть за шинквасом, хоть на террасе и заботьтесь о чистоте своей речи", — подытожил Авраменко.

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