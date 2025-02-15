Вы знаете что такое кушпела или шаруга? Открываем богатство украинской зимней лексики
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Использование самобытных слов делает язык более колоритным
Зима на прощание решила не только изрядно поморозить Украину, но и засыпать снегом. Украинский язык очень богат и разнообразен и в нем существует немало вариантов, как можно назвать вьюгу, узнать их интересно и актуально.
Узнать об альтернативах слову "хуртовина" в украинском языке помогает онлайн-библиотека "Горох", в которой собраны наиболее полезные словари украинского языка. Использование этих самобытных слов сделает язык более колоритным.
Вьюга (хурделиця, — укр.) — это сильный ветер со снегом, синонимом к этому слову является завірюха, віхола, заметіль. Также это природное явление называют хурделиця, сніговій.
Примеры использования этих слов в предложениях
- На вулиці знову почалася люта завірюха, замітаючи всі стежки пухнастим снігом
- Сильна віхола накрила місто, перетворивши вулиці на білу казку
- Несподівана хурделиця застала перехожих зненацька, змушуючи їх шукати прихистку
- Сніговій закрутив усе довкола, дітям дозволили не йти до школи
Также интересны диалектические определения сильного снега и ветра. В частности, в разных регионах Украины метель называют завійниця, кушпела, охиза, сніжниця, хвища, шаруга. Эти слова широко не используются в Украине, они в ходу в некоторых районах.
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