Вы знаете что такое кушпела или шаруга? Открываем богатство украинской зимней лексики

Использование самобытных слов делает язык более колоритным

Зима на прощание решила не только изрядно поморозить Украину, но и засыпать снегом. Украинский язык очень богат и разнообразен и в нем существует немало вариантов, как можно назвать вьюгу, узнать их интересно и актуально.

Узнать об альтернативах слову "хуртовина" в украинском языке помогает онлайн-библиотека "Горох", в которой собраны наиболее полезные словари украинского языка. Использование этих самобытных слов сделает язык более колоритным.

Вьюга (хурделиця, — укр.) — это сильный ветер со снегом, синонимом к этому слову является завірюха, віхола, заметіль. Также это природное явление называют хурделиця, сніговій.

Примеры использования этих слов в предложениях

На вулиці знову почалася люта завірюха , замітаючи всі стежки пухнастим снігом

, замітаючи всі стежки пухнастим снігом Сильна віхола накрила місто, перетворивши вулиці на білу казку

накрила місто, перетворивши вулиці на білу казку Несподівана хурделиця застала перехожих зненацька, змушуючи їх шукати прихистку

застала перехожих зненацька, змушуючи їх шукати прихистку Сніговій закрутив усе довкола, дітям дозволили не йти до школи

Также интересны диалектические определения сильного снега и ветра. В частности, в разных регионах Украины метель называют завійниця, кушпела, охиза, сніжниця, хвища, шаруга. Эти слова широко не используются в Украине, они в ходу в некоторых районах.

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