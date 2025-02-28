Не опозорьтесь на 8 Марта: как правильно называть популярные цветы на украинском

Некоторые из этих названий мы могли не слышать

В числе слов, которые некоторые украинцы неправильно переводят, есть названия популярных цветов. А поскольку близится 8 Марта и многие в этот день будут покупать букеты, важно знать, как называются те или иные цветы, чтобы не пришлось краснеть от незнания.

"Телеграф" рассказывает, как правильно перевести с русского такие слова как "пионы", "розы", "ирисы", "подснежники", "анемон". Их следует просто запомнить.

Так, пионы на украинском языке будут звучать как "півонії". Хотя они начинают цвести примерно с начала мая, купить их на 8 Марта тоже можно — в интернет-магазинах, занимающихся доставкой цветов.

Розы на украинском языке называем "троянди". Это классика на любой праздник и в том числе, на 8 Марта.

Интересная ситуация есть со словом "ирисы", поскольку такие цветы обычно называют "півниками", но в то же время, украинские словари фиксируют такое название как "ірис".

"Подснежники" в украинском языке правильно называть "проліски". Это также одни из самых популярных цветов, которые привыкли дарить на 8 Марта.

Цветы с названием "анемон" не такие частые, как все предыдущие, но их нередко как дополнение к букетам или же самостоятельные букеты. Звучать это название будет как "вітряниця". Оно обусловлено тем, что растение легко колеблется от дуновения ветра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно сказать о чувствах на украинском, чтобы не опозориться. Для проявления любви есть несколько вариантов.