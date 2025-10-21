Просила служанку целовать ей ноги и бросала украинский хлеб: что известно о жене премьера Израиля Нетаньяху

Жена Нетаньяху часто попадала в скандалы

Сегодня, 21 октября, премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху, который говорил с диктатором Путиным, исполняется 76 лет. Он состоит в браке с психологом Сарой Нетаньяху, с которой воспитывает троих детей.

Что нужно знать:

Сара Нетаньяху работала в военной разведке Израиля

Она вышла замуж за Нетаньяху в 1991 году

Женщину обвиняли в плохом отношении к персоналу

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жене израильского премьера, и в какие скандалы она попадала.

Что известно о Саре Нетаньяху

Сара Бен-Арци родилась в 1958 году в Хайфе в Израиле. Она ходила в школу Гринберга в Кирьят-Тионе, где училась на отлично. Сара работала репортером в журнале израильских подростков Maariv LaNoar.

Сара Бен-Арци в молодости, фото Getty Images

Бен-Арци получила образование психолога в Тель-Авивском университете и Еврейском университете в Иерусалиме. Работала психотехническим экспертом в управлении военной разведки "Аман" в армии обороны Израиля. Сара также была психотехническим экспертом по оценке одаренных детей в Институте содействия молодежному творчеству и совершенству и в реабилитационном центре Министерства труда.

Некоторое время Бен-Арци работала стюардессой в авиакомпании "Эль-Аль". За Беньямина Нетаньяху Сара вышла замуж в 1991 году. У них родились двое сыновей — Иаир и Авенир. Также у женщины есть дочь Ноа от предыдущего брака.

Сара и Беньямин поженились в 1991 году, фото Getty Images

Сара руководила организацией помощи детям, подвергшимся насилию, "Яд бьяд". Также она возглавляла организацию Цаад Кадима для детей с церебральным параличом. В 2001 году Сара работала в психологической службе муниципалитета Иерусалима.

Скандалы с участием Сары Нетаньяху

В 2008 году 10-й канал сообщил, что во время рабочей поездки в Лондон с мужем в 2006 году жена Нетаньяху потратила большую сумму на предметы роскоши, оплаченные донором в Лондоне. Сара подала иск против канала за клевету.

Нетаньяху подозревали в покупке предметов роскоши во время рабочей поездки, фото Getty Images

В 2010 году домработница подала на Нетаньяху в суд из-за задержки зарплаты, несправедливых условий труда и оскорблений. А в 2014 году подал в суд другой бывший домработник семьи с обвинениями, что жена Нетаньяху оскорбляла его. Суд вынес решение в пользу истца — речь шла о возмещении ущерба на сумму 170 000 израильских шекелей.

Одна из горничных семьи Сильвия Дженезия рассказывала, что ее рабочий день длился по 12 часов, без еды и воды. Она отметила, что терпела унижение и плохое отношение со стороны супруги премьера. Более того, Дженезия призналась, что Сара просила целовать ей ноги.

Она даже попросила меня поцеловать ее ноги. Мне было стыдно, потому что у меня есть дети и внуки, но у меня не было выбора. Хотя сейчас стыдно признаваться, я должен высказаться. Сильвия Дженезия

Жену Нетаньяху упрекали в плохом отношении к персоналу, фото Getty Images

В 2019 году Сара вместе с мужем совершила визит в Украину. Ей предложили угоститься хлебом с солью, однако женщина бросила кусок на пол. Также она имела конфликт с украинским экипажем самолета, потому что ее будто бы не встретили "должным образом". Позже Нетаньяху заявил, что его жена уважает Украину, поэтому приехала в Киев в желто-голубом наряде. Он отметил, что инцидент с хлебом был "нечаянным".

Нетаньяху бросила хлеб на пол

В 2024 году против Сары начали расследование по запугиванию и дискредитации политических оппонентов. Речь также шла о давлении на свидетеля по коррупционному делу против Нетаньяху. Премьер Израиля назвал это "лживой пропагандой".

