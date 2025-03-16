Такого вы еще не слышали: что означают слова "карманадля", "стравопис", "їджинє"
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Популяризация украинского языка и его диалектных форм способствует сохранению языкового наследия и усилению интереса к культурному разнообразию Украины
Многие наши граждане сознательно переходят на украинский язык. В некоторых областях украинцы используют разные диалектизмы.
"Телеграф" рассказывает, что означают слова в украинском языке. К примеру, карманадля, заєць, їджинє (укр).
Украинцы, которые приезжают во Львов, могут услышать в городе множество интересных галицких слов, но часто их значение остается непонятным.
К таким словам относятся:
- ресторація – ресторан. Пример в предложении — "Ми плануємо повечеряти в затишній реставрації в центрі міста".
- їдло – їжа. Пример в предложении — "Бабуся завжди готує смачне їдло для всієї родини".
- ї́джинє – пожива, страва. Пример в предложении — "На столі вже чекало запашне їджинє, щойно з печі".
- їда́чка – губа. Пример в предложении — "Маленька дівчинка надула їдачку, бо їй не дали цукерку".
- втраяти – багато їсти. Пример в предложении — "Втраїти небезпечно для здоров'я"
- ґра́тіс – безоплатно. Пример в предложении — "До кожної кави в цьому закладі дають тістечко ґратіс".
- вендли́ни – вудженина. Пример в предложении — "На ярмарку продавали найкращі вендовини з домашнього м'яса".
- заєць – рулет з м'яса. Пример в предложении — "Мама приготувала смачного зайця з курятини на святковий стіл.
- кармана́для – котлета. Пример в предложении — "На обід я замовив картоплю з карманадлями".
- хабліна – безформне м'ясо. Пример в предложении — "На тарілці залишилася лише хабліна, яку вже ніхто не хоче їсти".
- зупа – суп. Пример в предложении — "Бабуся зварила грибову зупу за старовинним рецептом".
- фля́ки – нутрощі. Пример в предложении — "Фляки часто потрібні для приготування традиційних страв".
- стравоспи́с – меню. Пример в предложении — "Офіціант приніс стравопис, щоб ми могли вибрати собі обід".
Украинский язык богат диалектизмами, отражающими культурную и историческую уникальность разных регионов. Особенно это заметно в западных областях, где сохранилось большое количество галицких слов, имеющих давнее происхождение. Популяризация украинского языка и его диалектных форм способствует сохранению языкового наследия и усилению интереса к культурному разнообразию Украины.
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