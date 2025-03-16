Такого вы еще не слышали: что означают слова "карманадля", "стравопис", "їджинє"

Популяризация украинского языка и его диалектных форм способствует сохранению языкового наследия и усилению интереса к культурному разнообразию Украины

Многие наши граждане сознательно переходят на украинский язык. В некоторых областях украинцы используют разные диалектизмы.

"Телеграф" рассказывает, что означают слова в украинском языке. К примеру, карманадля, заєць, їджинє (укр).

Украинцы, которые приезжают во Львов, могут услышать в городе множество интересных галицких слов, но часто их значение остается непонятным.

К таким словам относятся:

ресторація – ресторан. Пример в предложении — "Ми плануємо повечеряти в затишній реставрації в центрі міста".

– ресторан. Пример в предложении — "Ми плануємо повечеряти в затишній реставрації в центрі міста". їдло – їжа. Пример в предложении — "Бабуся завжди готує смачне їдло для всієї родини".

– їжа. Пример в предложении — "Бабуся завжди готує смачне їдло для всієї родини". ї́джинє – пожива, страва. Пример в предложении — "На столі вже чекало запашне їджинє, щойно з печі".

– пожива, страва. Пример в предложении — "На столі вже чекало запашне їджинє, щойно з печі". їда́чка – губа. Пример в предложении — "Маленька дівчинка надула їдачку, бо їй не дали цукерку".

– губа. Пример в предложении — "Маленька дівчинка надула їдачку, бо їй не дали цукерку". втраяти – багато їсти. Пример в предложении — "Втраїти небезпечно для здоров'я"

– багато їсти. Пример в предложении — "Втраїти небезпечно для здоров'я" ґра́тіс – безоплатно. Пример в предложении — "До кожної кави в цьому закладі дають тістечко ґратіс".

– безоплатно. Пример в предложении — "До кожної кави в цьому закладі дають тістечко ґратіс". вендли́ни – вудженина. Пример в предложении — "На ярмарку продавали найкращі вендовини з домашнього м'яса".

– вудженина. Пример в предложении — "На ярмарку продавали найкращі вендовини з домашнього м'яса". заєць – рулет з м'яса. Пример в предложении — "Мама приготувала смачного зайця з курятини на святковий стіл.

– рулет з м'яса. Пример в предложении — "Мама приготувала смачного зайця з курятини на святковий стіл. кармана́для – котлета. Пример в предложении — "На обід я замовив картоплю з карманадлями".

– котлета. Пример в предложении — "На обід я замовив картоплю з карманадлями". хабліна – безформне м'ясо. Пример в предложении — "На тарілці залишилася лише хабліна, яку вже ніхто не хоче їсти".

– безформне м'ясо. Пример в предложении — "На тарілці залишилася лише хабліна, яку вже ніхто не хоче їсти". зупа – суп. Пример в предложении — "Бабуся зварила грибову зупу за старовинним рецептом".

– суп. Пример в предложении — "Бабуся зварила грибову зупу за старовинним рецептом". фля́ки – нутрощі. Пример в предложении — "Фляки часто потрібні для приготування традиційних страв".

– нутрощі. Пример в предложении — "Фляки часто потрібні для приготування традиційних страв". стравоспи́с – меню. Пример в предложении — "Офіціант приніс стравопис, щоб ми могли вибрати собі обід".

Украинский язык богат диалектизмами, отражающими культурную и историческую уникальность разных регионов. Особенно это заметно в западных областях, где сохранилось большое количество галицких слов, имеющих давнее происхождение. Популяризация украинского языка и его диалектных форм способствует сохранению языкового наследия и усилению интереса к культурному разнообразию Украины.

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