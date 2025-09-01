Часть стратегии и укрепления независимости от производителей: Autostrada одержала победу в аукционе на право разработки месторождения известняка

По оценке Госгеонадр, месторождение имеет высокое качество сырья и значительные запасы с длительным сроком эксплуатации

Группа компаний Autostrada, входящая в состав вертикально интегрированного холдинга MS Capital и объединяющая более 50 собственных производств, одержала победу в аукционе, организованном Государственной службой геологии и недр Украины. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"По его результатам компания получила 20-летнее специальное разрешение на разработку Ровского участка в Жмеринском районе Винницкой области. Лицензия дает право на полный цикл работ — от геологических исследований до промышленной добычи известняка и глины", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что по оценке Госгеонадр, месторождение обладает высоким качеством сырья и значительными запасами с длительным сроком эксплуатации.

"На основе известняка производится минеральный порошок, который используется в дорожном строительстве — в частности как наполнитель для асфальтобетонных смесей. Инвестиции в разработку месторождения являются частью стратегии Autostrada относительно диверсификации рисков поставки и укрепления независимости от внешних производителей. Благодаря этому компания усиливает контроль над ключевыми процессами", — отметили в компании.

Там добавили, что, инвестируя в свои месторождения, Autostrada расширяет производственные возможности и обеспечивает максимальную эффективность и качество на всех этапах строительства.

Справка

Autostrada – лидер инфраструктурного строительства Украины. Компания, выполняя стратегические задачи, ведет работу по восстановлению сложных инженерных сооружений и участвует в защите объектов энергетики.

В частности, отремонтировано более 2 000 км дорог и более 200 мостовых переходов. Во время полномасштабного вторжения восстановлено 50 объектов инфраструктуры.

Autostrada – один из крупнейших налогоплательщиков автодорожной сферы. В компании работают более 6000 работников, являющихся узкопрофильными специалистами мостового, подземного и дорожного строительства.