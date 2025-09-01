Частина стратегії та зміцнення незалежності від виробників: Autostrada здобула перемогу в аукціоні на право розробки родовища вапняку

За оцінкою Держгеонадр, родовище має високу якість сировини й значні запаси з тривалим терміном експлуатації

Група компаній Autostrada, що входить до складу вертикально інтегрованого холдингу MS Capital та об’єднує понад 50 власних виробництв, здобула перемогу в аукціоні, організованому Державною службою геології та надр України. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"За його результатами компанія отримала 20-річний спеціальний дозвіл на розробку Рівської ділянки у Жмеринському районі Вінницької області. Ліцензія надає право на повний цикл робіт — від геологічних досліджень до промислового видобутку вапняку та глини", — повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що за оцінкою Держгеонадр, родовище має високу якість сировини й значні запаси з тривалим терміном експлуатації.

"На основі вапняку виробляється мінеральний порошок, який використовується в дорожньому будівництві — зокрема як наповнювач для асфальтобетонних сумішей. Інвестиції в розробку родовища є частиною стратегії Autostrada щодо диверсифікації ризиків постачання та зміцнення незалежності від зовнішніх виробників. Завдяки цьому компанія посилює контроль над ключовими виробничими процесами", — зауважили у компанії.

Там додали, що, інвестуючи у власні родовища, Autostrada розширює виробничі можливості та забезпечує максимальну ефективність і якість на всіх етапах будівництва.

Довідка

Autostrada — лідер інфраструктурного будівництва України. Компанія, виконуючи стратегічні завдання, веде роботу над відбудовою складних інженерних споруд та бере участь у захисті об’єктів енергетики.

Зокрема відремонтовано понад 2 000 км доріг та понад 200 мостових переходів. Під час повномасштабного вторгнення відновлено 50 об’єктів інфраструктури.

Autostrada — один із найбільших платників податків автодорожньої сфери. У компанії працюють понад 6000 працівників, які є вузькопрофільними спеціалістами мостового, підземного та дорожнього будівництва.