На выходные в Пекло? В этом месте невероятный вид (фото, видео)

Прикарпатское Пекло — это не миф, а живописный обрыв среди гор

В Украине есть собственное Пекло и не одно — сразу несколько географических объектов носят такое "демоническое название". Не стоит их путать — урочище Пекло находится в Ровенской области и является заповедным, а обрыв Пекло можно легко увидеть своими глазами в Ивано-Франковской области. Несколько маршрутов Прикарпатья горами проходят мимо него.

Обрыв Пекло — точка остановки сразу на нескольких маршрутах, доступных даже начинающим. Однако сюда стоит прийти даже специально, ведь горы здесь создают поистине замечательный пейзаж. От ближайших населённых пунктов сюда примерно 12 километров. Из одного из них, села Старая Гута начинается маршрут на Высокие Горганы (Игровец, Высокая и Сивуля).

Панорама обрыва Пекло Автор: Florka

Обрыв находится на горной долине Рущина. Высота над уровнем моря 1465 метров.

До обрыва Пекло можно добраться и из Закарпатской области, ведь оно лежит на границе. Местные рассказывают, что из-за природных особенностей в этом месте происходили казни — убивали украинцев, поляков, евреев, россиян. Сейчас же на склонах можно увидеть коз, которых будто не смущают почти отвесные скалы.

Как они туда забрались? Фото: Alexandr Bogdanchik

