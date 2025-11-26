"Убийство временем": Эксперт раскрыл циничную схему срыва тендеров в "Укргаздобыче"

Пока внимание общества приковано к коррупционным скандалам в "Энергоатоме", в другой государственной монополии — "Укргаздобыче" (УГД) — отработали "тихий" механизм устранения неугодных победителей торгов. Новая схема позволяет обходить решение Антимонопольного комитета (АМКУ) посредством простой затяжки времени.

Об этом стало известно из сообщения Бориса Кушнирука, где подробно описан алгоритм манипуляций. Автор отмечает: если вы думали, что влиятельные фигуры типа Миндича — это единичные случаи, то глубоко ошибались. В УГД изобрели инструмент, который по своей эффективности может дать фору любым громким интригам.

В чем суть схемы?

По словам автора, механизм работает по следующему сценарию:

УГД проводит закупку на сотни миллионов гривен. Компанию, предлагающую лучшую цену, но "чужую" для заказчика, дисквалифицируют. Участник оспаривает решение в Антимонопольном комитете. Комитет рекомендует защитить более дешевого поставщика. Вместо выполнения решения АМКУ госкомпания подает в суд. Цель этого иска – не выиграть (шансы часто мизерные), а затянуть процесс. Пока продолжаются суды, истекает срок действия тендерного предложения участника.

В результате, даже когда суд подтверждает правоту бизнеса, УГД разводит руками: "Мы бы и рады, но ваше предложение уже не действительно". Победителя отклоняют вторично – уже формально "законно".

Согласно обнародованной информации, эта схема уже "обкаталась" на закупке труб для газодобычи стоимостью почти пол миллиарда гривен. Это происходит в условиях, когда россияне продолжают атаки на украинскую энергетику, а отрасль остро нуждается в материалах.

Сейчас аналогичная ситуация разворачивается вокруг закупки большегрузных мототранспортных средств (азотных компрессоров). Сценарий тот же: отклонение — АМКУ — затягивание через суды.

Ранее проблема непрозрачности закупок УГД уже поднималась в профильных СМИ и освещалась на ТСН.