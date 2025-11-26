"Вбивство часом": Експерт розкрив цинічну схему зриву тендерів в "Укргазвидобуванні"

Поки увага суспільства прикута до корупційних скандалів в "Енергоатомі", в іншій державній монополії — "Укргазвидобуванні" (УГВ) — відпрацювали "тихий" механізм усунення неугодних переможців торгів. Нова схема дозволяє обходити рішення Антимонопольного комітету (АМКУ) за допомогою простого затягування часу.

Про це стало відомо з допису Бориса Кушнірука, де детально описано алгоритм маніпуляцій. Автор зазначає: якщо ви думали, що впливові фігури на кшталт Міндіча — це поодинокі випадки, то глибоко помилялися. В УГВ винайшли інструмент, який за своєю ефективністю може дати фору будь-яким гучним інтригам.

У чому суть схеми?

За словами автора, механізм працює за таким сценарієм:

УГВ проводить закупівлю на сотні мільйонів гривень. Компанію, яка пропонує кращу ціну, але є "чужою" для замовника, дискваліфікують. Учасник оскаржує рішення в Антимонопольному комітеті. Комітет рекомендує захистити більш дешевого постачальника. Замість виконання рішення АМКУ, держкомпанія подає до суду. Мета цього позову — не виграти (шанси часто мізерні), а затягнути процес. Поки тривають суди, спливає термін дії тендерної пропозиції учасника.

У результаті, навіть коли суд підтверджує правоту бізнесу, УГВ розводить руками: "Ми б і раді, але ваша пропозиція вже не дійснa". Переможця відхиляють вдруге — вже формально "законно".

Згідно з оприлюдненою інформацією, цю схему вже "обкатали" на закупівлі труб для газовидобутку вартістю майже пів мільярда гривень. Це відбувається в умовах, коли росіяни продовжують атаки на українську енергетику, а галузь гостро потребує матеріалів.

Зараз аналогічна ситуація розгортається навколо закупівлі великовантажних мототранспортних засобів (азотних компресорів). Сценарій той самий: відхилення — АМКУ — затягування через суди.

Раніше проблема непрозорості закупівель УГВ вже піднімалася у профільних ЗМІ й висвітлювалась на ТСН.