Связанный с РФ бизнесмен хочет отобрать киевскую Atlas Plaza у команды фестиваля Атлас

В Киеве разгорелся скандал вокруг концертной площадки Atlas Plaza (бывшая Stereo Plaza). Это помещение хочет вернуть под свой контроль связанный с РФ бизнесмен Максим Шульженко, бывший помощником народного депутата Ярослава Железняка. Шульженко подал иск в Голосеевский суд о возвращении здания и угрожает команде нового управляющего Atlas Plaza — владельцам фестиваля Атлас.

В ноябре этого года АРМА передала помещение Atlas Plaza новым управляющим на пятилетний период с обязательством перечисления не менее 44 млн грн в государственный бюджет. Ранее это здание было арестовано из-за происхождения его владельцев — граждан России, связанных с оборонной отраслью и производством оружия.

Как отмечает гендиректор Atlas Festival Дмитрий Сидоренко, у бывшего арендатора площадки Максима Шульженко есть прямые связи с РФ и продолжал перечислять средства российским владельцам здания даже после 24 февраля 2022 года.

Дмитрий Сидоренко

"Его отец — действующий российский чиновник, выпускник академии госслужбы при президенте РФ. Также есть данные, что в 2009 году Шульженко вместе с матерью подавал документы на получение российского гражданства", — пишет гендиректор Atlas Festival.

После начала войны в 2014 году Шульженко продолжал проводить в Киеве концерты Басты и других российских артистов, публично продвигавших пророссийскую риторику. За год до начала полномасштабного вторжения Шульженко создал общественную организацию, в которую вошло одно из крупнейших российских концертных агентств — "Мельница", а также другие структуры, которые имели связи с РФ. Именно эта ОО перед конкурсом публично атаковала Украинский культурный фонд, отмечает Дмитрий Сидоренко.

Владельцам фестиваля Атлас заявляют о попытках давления на технический персонал, партнеров и арендаторов, а также о случаях устрашения сотрудников. Эти действия называют попыткой дестабилизации работы одной из крупнейших культурных площадок страны.

"Сегодня мы видим попытку вернуть под контроль структуры с токсичным российским следом площадку, имеющую стратегическое культурное значение. Мы уже готовим материалы для правоохранительных органов", — заявили в управлении Atlas Plaza.