От двух до шести отключений на сутки. Какие графики действуют во всех регионах Украины 22 декабря

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в понедельник, 22 декабря, отключения продолжатся в большинстве регионов Украины, сообщает "Укрэнерго".

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

График отключения света в Киеве 22.12.2025

Днепропетровская область

График отключения света в Днепропетровской области 22.12.2025

Житомирская область

График отключения света в Житомирской области 22.12.2025

Запорожская область

График отключения света в Запорожской области 22.12.2025

Киевская область

График отключения света в Киевской области 22.12.2025

Кировоградская область

График отключения света в Кропивницком и Кировоградской области 22.12.2025

Одесская область

Одесса и область до сих пор приходят в себя после серьезной атаки в ночь на 13 декабря — отключения света в Одесской области до сих пор не прогнозируемы.

Полтавская область

График отключения света в Полтавской области 22.12.2025

Сумская область

График отключения света в Сумской области 22.12.2025

Харьковская область

График отключения света в Харьковской области 22.12.2025

Черкасская область

График отключения света в Черкасской области 22.12.2025

Черниговская область

График отключения света в Чернигове и области 22.12.2025

Как сообщал "Телеграф", ранее энергетический эксперт Станислав Игнатьев рассказал, что графики отключений существенно ухудшатся при наступлении морозов в Украине.